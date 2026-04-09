La celebración del Día del Pueblo Gitano llega hasta el parlamento asturiano: "Mis lunares, mi flor en el pelo y mis derechos"

"El cambio lo estamos dando nosotros". Adela Gabarri, gitana viuda, cerca de la jubilación, lleva tanto peleado con las instituciones en Asturias que estar en el Día del Pueblo Gitano en la Junta General del Principado es casi como andar "por la salita" de su casa. Y el cambio, se reivindicó ayer la presidenta de la Asociación Gitana de Gijón, está en que una mujer como ella ya no lleva cargando encima el luto eterno como un cuervo y se planta a defender a los suyos "con mucho arte, las uñas pintadas, mi blusa de lunares, mi flor en el pelo y mis derechos".

Que los tiempos están cambiando para el pueblo gitano se escenificó, en el acto institucional del 8 de abril, Día del Pueblo Gitano, en el Parlamento asturiano, presidido por el presidente de la Junta, Juan Cofiño, con la lectura del manifiesto por parte de dos jóvenes prometedores de etnia gitana, Janet Vizarraga González, del colectivo Semilla 8 de Abril, y Adrián Borja Salazar, de Fundación Secretariado Gitano.

Vista general de la interpretación del himno "Gelem Gelem" a cargo de Gerson González y Anaís González Jiménez. / Nacho Vela

Ellos explicaron que llevan mucho tiempo teniendo que "demostrar más" y que es el momento del "compromiso real". En esa "ley que garantice los derechos del pueblo gitano" que reclamaron pidieron no caminar solos, ir con el resto de la sociedad, y alertaron de que por mucho que en Asturias se haya aprobado una "estrategia" para los suyos, ha pasado un año y sigue pendiente, no se ha desarrollado.

Adela Gabarri les sucedió con una encendida reivindicación del cambio que su pueblo ha dado en estos años, y evocó los tiempos en los que no podía entrar al colegio. "Había carteles muy grandes en la entrada que ponían que no querían gitanos; ahora por ley es obligatorio hasta los 16, bendita ley", celebró.

Adela Gabarri, durante su intervención. / Nacho Vela

Sergio Adrián González, de Mistós, destacó, por su parte, que las asociaciones persiguen "romper estereotipos y prejuicios, que los niños y las niñas tengan cubiertas sus necesidades y que la palabra gitano no sea sinónimo de pobreza sino de lucha, perseverancia y resistencia". Miguel Vizarraga, de Semilla 8 de Abril, habló de algunos de los problemas más importantes del colectivo: vivienda, juventud y guerra. "Porque la guerra la conocemos más, no hemos provocado ninguna y las hemos sufrido todas".

Por último, Víctor Ordás, director territorial de Fundación Secretariado Gitano, destacó que "queda mucho por recorrer para superar las desigualdades sociales". "Es imprescindible", recalcó, "que se legisle en la conquista de los derechos y, en el marco legislativo a nivel del Estado, planteamos una ley de protección de los derechos del pueblo gitano en la que estamos trabajando para que llegue en este legislatura, si es posible".

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Tras visualizar un vídeo con la campaña "El 0,8", el acto finalizó con la interpretación del himno "Gelem Gelem" a cargo de Gerson González (guitarra) y Anaís González Jiménez (violín).