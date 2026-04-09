Del clásico infantil "Teo en tren" al básico "Trenes": los muchos y variopintos libros que "Miss Asturias" pudo leer en Oviedo "para saberlo todo sobre trenes"

Desde «Teo en tren», del clásico personaje de la literatura infantil, hasta el sesudo «Cien años de ferrocarril en España», editado en 1948 para conmemorar el primer centenario del Ferrocarril en España. También «El tiempo de los trenes», la última novela y con la que regresó a la literatura en 2004 Fernando Fernán-Gómez, o un básico para iniciados que quieren aprender: «Trenes», de John Collin.

Son solo cuatro títulos de los muchos libros –en torno a los dos centenares–, además de material audiovisual como por ejemplo la famosa cinta «A todo tren: destino Asturias» del popular Santiago Segura, con los que Claudia Montes pudo ampliar sus conocimientos en el mundo de los trenes en la biblioteca pública de Oviedo. Es la misma a la que, como ella misma explicó, acudía hace unos años porque quería «saber todo lo referente» al mundo del ferrocarril.

Así lo confesó ella misma en el Tribunal Supremo el pasado miércoles, en calidad de testigo en el juicio al exministro José Ábalos –además de a su ayudante Koldo García y al empresario Víctor de Aldama–, al que se acusa de cobrar «mordidas» en la adjudicación de contratos de mascarillas en la pandemia y por practicar «enchufismo» en empresas estatales a mujeres de su círculo personal.

Trabajo en Oviedo

Montes, exafiliada del PSOE de Gijón, es una de ellas. Y ha tenido que dar cuenta ante los magistrados del Supremo de su trabajo para Logirail, filial de la empresa pública Renfe, entre 2019 y 2022. Ella asegura que tuvo una relación personal «virtual» con Ábalos, al que conoció en Gijón en 2019. Y defiende que su contrato en la citada empresa –de servicios logísticos y tecnológicos para el sector del transporte– siguió los cauces habituales, es decir, nada de enchufismo.

La sorpresa durante la declaración de la conocida popularmente como «Miss Asturias» –ganó el título en un concurso para mayores de 30 años– llegó cuando ésta dijo que hubo un tiempo en el que, «víctima» de una guerra entre sus superiores, la instalaron en una oficina sin ordenador mirando a la pared. Es decir, sin nada que hacer. Pero ella no se quedó quieta.

A los magistrados del Supremo explicó que para llenar esas horas se dedicó a leer, iba a la biblioteca de Oviedo –se entiende que la del Fontán, la más cercana a la sede de Logirail de Uría 35, tal y como figura en el callejero de la capital– a «coger libros». Y esos libros que ella leía eran sobre trenes.

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LA NUEVA ESPAÑA ha consultado el catálogo de la biblioteca y éste es amplio y está bien nutrido sobre la materia. La cuestión es que Montes tuvo que centrar bien el asunto y tener claro el tipo de libros sobre trenes que quería leer. Y es que en El Fontán tuvo acceso a todo tipo de publicaciones: literatura infantil y para adultos, manuales, enciclopedias, libros de viajes...