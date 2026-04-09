Los comerciantes asturianos se lanzan a la guerra contra la implantación de Costco: "No puede haber reglas diferentes para unos y otros"

Los comerciantes asturianos ya se han lanzado a la guerra contra la implantación de Costco en Siero. La presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez, anunció este jueves que van a interponer un recurso Constencio-Administrativo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de declaración de la implantación de hipermercado en el polígono industrial de Bobes, en Siero, como Proyecto de Interés Estratégico, figura utilizada por el Principado para dar autorización al mismo.

Menéndez, acompañada de los abogados Guillermo Quirós e Ignacio Moreno, explicó que se pedirán medidas cautelares para evitar que avance la tramitación de la licencia y de la modificación urbanística en el Ayuntamiento de Siero, que pueda conllevar una decisión irrevocable de cara a una decisión judicial posterior.

Entre otras cuestiones, deja claro que se trata de una decisión "coherente" con lo que la Unión de Comerciantes lleva defendiendo durante años. "No estamos hoy aquí ante ninguna improvisación ni ante una discrepancia coyuntural", insistió.

Menéndez, que hizo un repaso de los antecedentes de la tramitación de esta declaración del proyecto de Costco como estratégico, ha remarcado que no se tuvo en cuenta ninguna de las alegaciones que presentaron. Bajo su punto de vista, y tal y como llevan tiempo defendiado, la ubicación de una gran superficie comercial minorista en suelo industrial era "incompatible" con la normativa vigente. "Siempre hemos defendido que se debe de comprar donde se vive", argumentó.

Interpretación "flexible"

Asimismo, recalcó que se trata de un sector en el que Asturias ya cuenta con empresas que generan miles de empleos y que desarrollan su actividad con arreglo a las leyes vigentes. "No puede haber una interpretación flexible para unos y una aplicación estricta para otros dentro del mismo sector", remarcó.

"Una gran superficie comercial ordinaria no puede presentarse sin más como un proyecto de interés estratégico para Asturias, ni puede servir esta figura como una vía para saltarse una normativa vigente, especialmente aquella que limite la implantación del comercio minorista en suelo industrial", sostuvo la presidenta de la Unión de Comerciantes, para quien está claro que Costco no acreditó "adecuadamente" los requisitos cualitativos exigibles para ser declarado estratégico.

"No justificaba de manera suficiente ni la innovación real, ni la transformación ecológica, ni la cualificación de capital humano, ni la cohesión territorial, ni el alineamiento efectivo con la planificación aplicable", aseguró, a lo que mostró dudas, también, sobre la inversión y el empleo comprometidos.

Por todo ello, estiman que la decisión del pasado marzo del Consejo de Gobierno de declararlo como Proyecto de Interés Estratégico no cumple las exigencias legales requeridas y plantea "serios problemas de encaje territorial, comercial y urbanístico".

El recurso contra Costco

Con respecto al recurso, la Unión de Comerciantes cree que se fundamentará, entre otras posibles líneas de impugnación, "en la incorrecta aplicación de los requisitos previstos en la Ley 7.2024 para la declaración de proyectos estratégicos, en la insuficiente motivación del supuesto interés estratégico del proyecto, en la posible utilización de esta figura excepcional para facilitar la implantación comercial ordinaria y en los eventuales problemas de compatibilidad con la ordenación territorial, urbanística y comercial vigentes".

Menéndez remarcó, además, que la Unión de Comerciantes actúa "desde la responsabilidad y desde la coherencia". "Hemos mantenido la misma posición durante todos estos años, independientemente del momento político, del procedimiento concreto o del operador afectado", agregó.

"No estamos defendiendo un interés particular ni la posición oportunista, estamos defendiendo algo mucho más importante, que las reglas del juego sean las mismas para todos, que la legalidad no se adapte en función de cada caso, que el concepto de proyecto estratégico no se vacíe de contenido hasta convertirse en una fórmula para excepcionar la normativa comercial vigente y saltársela", aifrmó.

Eso sí, aseguró que no están en contra de que una empresa quiera implantarse en Asturias, pero debe hacerlo como cualquier inversión ordinaria, "con las mismas reglas, con las mismas exigencias que se nos aplican a los demás", reivindicó.

Criticó que Asturias demuesta querer un desarrollo económico "desde la excepción o desde la norma", apostilló, a lo que añadió que debe decidir si actúa "desde la flexibilidad interesada o desde la seguridad jurídica".

"Actuamos con serenidad, con responsabilidad y con pleno respeto a las instituciones, pero también con la firmeza que exige la defensa del sector al que representamos, del interés general que entendemos comprometido", destacó Sara Menéndez, quien insistió en que la presentación de este recurso es una decisión "responsable, fundada y plenamente legítima", de cara a que la Justicia determine si esta declaración de Proyecto de Interés Estratégico regional se ajusta o no a derecho.

Lo que dicen los abogados

El abogado Guillermo Quirós, por su lado, matizó que, como juristas, no entran a pronunciarse sobre la oportunidad económica que supone Costco, sino que actúan en un plano estrictamente técnico. Señaló, asimismo, que el pasado 27 de marzo se solicitó formalmente copia y vista íntegra del expediente administrativo, que aún no se les ha facilitado. "Esa circunstancia refuerza si cabe la necesidad de actuar con el máximo rigor técnico y dentro de los cauces legales", consideró.

Apuntó, también, que ellos analizan el encaje y vista íntegra del proyecto en los presupuestos de la Ley de Proyectos de Interés Estratégico, con su relación a la ordenación territorial, urbanística y comercial vigente, así como en la suficiencia de la motivación administrativa y en el tratamiento dado a las alegaciones formuladas durante la tramitación.

Recalcó igualmente que se trata de una decisión administrativa "de notable intensidad jurídica", dado que sus efectos de prevalencia sobre el planeamiento, la urgencia de tramitación que confiere y su proyección sobre la ordenación del territorio justifican que haya un control jurisdiccional "especialmente cuidadoso". Quirós aclaró que es el Tribunal Superior de Justicia de Asturias al que le competerá manifestarse sobre el recurso.

El también abogado Ignacio Moreno, por su lado, señaló que se dispone de un mes desde la aprobación del acuerdo para la formulación del anuncio del recurso contencioso-administrativo, de cara a su posterior formalización con la solicitud de medidas cautelares. Unas medidas cautelares que, según el letrado, guardan relación con la necesidad de que no se produzcan efectos "adversos e irreversibles" con la implantación y el avance de este proyecto, que hicieran luego incompatible la ejecución de una decisión judicial hipotética a favor del recurso.

Y si bien no ha querido aventurar plazos, sí que ha considerado que será un procedimiento que superará el año de duración "con toda probabilidad". Dicho esto, ha insistido en que es solo una estimación por la experiencia profesional que tienen.