La concesionaria de la autopista del Huerna rechaza bajar el precio pese a las obras y el Principado endurece el tono: "Es una vergüenza"

Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), ha respondido ya al requerimiento formal remitido por la Dirección General de Consumo del Principado de Asturias, dependiente de la Consejería de Ordenación del Territorio, que dirige Izquierda Unida. Este requerimiento se produjo tras la acumulación de reclamaciones de usuarios y de la Unión de Consumidores de Asturias, que alertaban de un deterioro significativo en las condiciones de circulación de la vía por varias obras en marcha que afectaban a la circulación sin que eso alterase el precio del peaje.

Tras realizar inspecciones durante los meses de enero y febrero, Consumo constató las “afecciones denunciadas”, señalando problemas derivados de limitaciones de velocidad, retenciones, obras simultáneas y deficiencias en la señalización, circunstancias que —según el organismo— afectan de forma directa a la seguridad y a la fluidez que se presupone en una autopista de peaje.

La situación resulta especialmente controvertida porque, pese a estas incidencias, el precio del peaje se mantiene sin cambios. Actualmente, atravesar la autopista del Huerna cuesta 16,20 euros, el precio más alto de su historia, en una infraestructura que lleva más de un año sin estar plenamente operativa. A ello contribuyen dos factores clave: por un lado, el argayo registrado en noviembre de 2024 en el concejo de Lena, que sigue condicionando el tráfico; por otro, las obras en los túneles, que continúan generando complicaciones para los conductores.

En su requerimiento, Consumo solicitó a Aucalsa información detallada sobre el estado actual de la autopista, la planificación y duración de las obras en curso, así como la justificación del cobro íntegro del peaje pese a las incidencias. La empresa tenía de plazo hasta el 31 de marzo para presentar alegaciones, y ya lo ha hecho. Sin embargo, la respuesta no ha convencido al Gobierno asturiano.

"Es una vergüenza", clama Zapico

“Aucalsa nos pide que cerremos el expediente y nuestra respuesta es no”, afirmó este jueves el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico. “Vamos a continuar y les hemos hecho un nuevo requerimiento que vence este mes. Sigo pensando lo mismo: lo que pasa en torno al peaje, además de la ampliación de la concesión, con la situación del argayo, las obras y los carriles, es una vergüenza”, añadió, dejando claro que el Ejecutivo autonómico no da por zanjado el conflicto.

El Principado sustenta además su reclamación en una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la autopista AP-9 en Galicia, que obligó a la concesionaria a devolver parte del peaje por unas obras que no fueron debidamente comunicadas a los usuarios. “Hay coincidencias entre ambos casos”, sostiene Zapico, que ve margen para aplicar un criterio similar en Asturias.

Según las estimaciones del Gobierno regional, el número de vehículos afectados por esta situación podría rondar los 1,8 millones desde el inicio de las incidencias, con una recaudación total de entre 28 y 29,6 millones de euros. Por ello, el Principado plantea la posibilidad de aplicar descuentos o incluso devoluciones parciales del peaje a los usuarios perjudicados.

El conflicto se enmarca además en un contexto más amplio. El peaje del Huerna está también bajo la lupa de la Comisión Europea, que considera irregular la ampliación de la concesión de la autopista hasta el año 2050. Este hecho ha reforzado la posición del Principado, que insiste en reclamar al Ministerio de Transportes la supresión del peaje, una petición que, por el momento, sigue sin obtener respuesta favorable por parte del Gobierno central.