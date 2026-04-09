El Consejero Calvo llama "irresponsables" a los conservacionistas por generar dudas sobre la protección de Muniellos

El consejero de Medio Ambiente del Principado, Alejandro Calvo, ha llamado «irresponsables» a los integrantes de la Red de Representación Ambiental de Asturias (RRAA) por «confundir» en torno a la situación de la reserva natural de Muniellos. «El patrimonio de Asturias está perfectamente protegido con figuras legislativas, normativas, propias del Principado de Asturias, en el marco de las leyes nacionales y por lo tanto sembrar dudas es una irresponsabilidad», dijo durante una visita este jueves a San Martín del Rey Aurelio.

El grupo conservacionista desveló el miércoles que la Unesco ha tirado de las orejas al Gobierno del Principado y tacha de «desfavorable» el funcionamiento de la Red de la Biosfera, figura que ostenta Muniellos desde el año 2000. En su última evaluación de 2023 –son cada diez años– advirtió de varios problemas, entre otros, carecer de un Instrumento de Gestión Integrado (IGI), de un plan de zonificación y de un reglamento interno. Por este motivo, han dado de plazo hasta septiembre de este año para que el Principado solvente tales cuestiones. Si no, la permanencia del área natural del Suroccidente en la red mundial peligra.

Calvo ha restado importancia: «No hay que confundir cuestiones que son meramente administrativas, que tienen que ver con los órganos de participación, con la remisión de documentación a la Unesco, para una marca que evidentemente es muy importante, pero que es una marca de calidad. No tiene que ver con la gestión en el día a día de esos espacios. Hay que ser muy tajantes y sobre todo porque es irresponsable lanzar ese mensaje que daña de una manera gratuita la imagen, y que es falso, Hay que ser muy claros», dijo.

El Principado trabaja ahora para enviar a la Unesco el informe, tal y como aseguran en la Consejería, que insisten: «Muniellos tiene el máximo nivel de protección. No pueden acceder más de 20 personas al día. No tiene ninguna práctica de explotación permitida en su interior. Creo que es muy claro que el nivel de protección tiene que ser máximo y lanzar dudas sobre ello es una irresponsabilidad».

Sorpresa del Alcalde de Cangas del Narcea

Tampoco la ha sentado bien al alcalde de Cangas del Narcea –que comparte territorio en Muniellos con Ibias–, José Luis Fontaniella (PP), el proceder de la Red de Ambientalistas, que envió un informe al comité de seguimiento de la red de la biosfera para que retire a la reserva la declaración. «Estoy sorprendido, siempre han estado atacando esta tierra y no dejan de sorprendernos. Me habría gustado haberles visto ayudarnos con los incendios, por ejemplo, pero desgraciadamente no los he podido ver. Dicho lo cual, lo malo no es que ellos pidan perjudicar nuestro territorio, sino que alguien les pueda hacer caso a sus peticiones. Esperamos que el Ministerio no acceda a las solicitudes de quienes nunca han estado del lado de este territorio y de nuestra naturaleza». Fontaniella confía en que el Principado haga los deberes pendientes, si bien no oculta sus dudas.

La alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez (PP), recordó que es conocida la advertencia de la Unesco. «Es muy difícil que llegue a retirarse la declaración, pero como estamos ante la ‘no gestión’... Llevamos con el mismo director general (David Villar, de Custodia del Territorio) siete años y no ha habido manera de sacar un instrumento de gestión adelante, ni disponer de memoria económica. Es necesario regular los usos, se limita mucho todo, no hay pastoreo, por ejemplo. Sin memoria económica no hay gestión», lamenta Álvarez, que recuerda que Ibias tiene en Muniellos el único pueblo, Valdebois. «El grado de protección es bueno y Muniellos está cuidado gracias a los vecinos. Perder la Reserva de la Biosfera sería un daño de imagen».

Ana Llano, presidenta de la asociación de turismo comarcal «Fuentes del Narcea», señala que estar en la red de la Unesco «es un apellido muy importante para este espacio natural con la figura de protección más alta que tiene Asturias. Esto es lo que le da un atractivo especial, además de protegerlo. Estamos muy orgullosos de la protección y de ese sobrenombre de Reserva de la Biosfera», dice.

La empresaria da por hecho que los trámites pendientes «van a quedar resueltos perfectamente. Al final, son normativas muy exigentes y cada vez que toca renovar es muchísimo papeleo, muchísimas cosas que hay que acreditar, pero nosotros estamos tranquilos en ese aspecto, sabemos que todo va a quedar como está».