El Corte Inglés lanza los Ocho Días de Oro con descuentos de hasta el 30% en más de 600 marcas
Del 9 al 19 de abril, El Corte Inglés ofrecerá descuentos de hasta el 30% en una selección de artículos de más de 600 firmas en tienda, web y app. En el área de Hogar, esta campaña se extenderá hasta el próximo 26 de abril
Moda, lencería, accesorios, zapatería, textil y calzado deportivo, joyería, bisutería, relojería, belleza, parafarmacia y hogar son los departamentos que participan en esta campaña
El Corte Inglés lanza la campaña “8 Días de Oro”. Desde hoy y hasta el próximo 19 de abril, la compañía ofrecerá descuentos de hasta el 30% en una selección de artículos de más de 600 marcas, en tienda, web y app. En el área de Hogar, las promociones se extenderán hasta el próximo 26 de abril.
Entre los departamentos que participan en esta campaña destacan moda (hombre, mujer e infantil) lencería, accesorios, zapatería, textil y calzado deportivo, joyería y bisutería, relojería, belleza, parafarmacia y hogar, entre otros.
En las áreas de moda mujer y joven ella, destaca una gran selección de artículos y prendas con hasta un 30% de descuento en marcas como Southern Cotton, Woman El Corte Inglés, Bimba y Lola, Roberto Verino, Easy Wear y Levi’s, Énfasis y Passionata, y también hasta un 20% de ahorro en diversas marcas de zapatería como Latouche.
En moda hombre y joven él, también sobresalen marcas como Dustin, Emidio Tucci, Timberland, Napapijri, Easy Wear y Blue Banana con hasta un 30% de descuento, así como en accesorios de Lacoste y Olimpo y en zapatería, con calzado de Hoff, Skechers y Pepe Jeans que se suman a esta campana con una gran selección de artículos al -30%.
Y en el área de Deportes, es un buen momento para equiparse de cara a la primavera y ponerse en forma, con una selección de prendas, complementos y artículos de las mejores marcas deportivas, como Adidas, Nike, Puma, Under Armour, Salomon, Columbia que estarán estos días al -30%, así como las marcas exclusivas de El Corte Inglés, Boomerang y Mountain Pro, que durante esta campaña ofrecerán una cuidada selección de artículos a precios muy atractivos.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Un emblemático restaurante de Gijón sale a subasta por segunda vez por un precio mínimo de 1,25 millones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)