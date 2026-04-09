El Corte Inglés lanza los Ocho Días de Oro con descuentos de hasta el 30% en más de 600 marcas

El Corte Inglés lanza la campaña “8 Días de Oro”. Desde hoy y hasta el próximo 19 de abril, la compañía ofrecerá descuentos de hasta el 30% en una selección de artículos de más de 600 marcas, en tienda, web y app. En el área de Hogar, las promociones se extenderán hasta el próximo 26 de abril.

Entre los departamentos que participan en esta campaña destacan moda (hombre, mujer e infantil) lencería, accesorios, zapatería, textil y calzado deportivo, joyería y bisutería, relojería, belleza, parafarmacia y hogar, entre otros.

En las áreas de moda mujer y joven ella, destaca una gran selección de artículos y prendas con hasta un 30% de descuento en marcas como Southern Cotton, Woman El Corte Inglés, Bimba y Lola, Roberto Verino, Easy Wear y Levi’s, Énfasis y Passionata, y también hasta un 20% de ahorro en diversas marcas de zapatería como Latouche.

En moda hombre y joven él, también sobresalen marcas como Dustin, Emidio Tucci, Timberland, Napapijri, Easy Wear y Blue Banana con hasta un 30% de descuento, así como en accesorios de Lacoste y Olimpo y en zapatería, con calzado de Hoff, Skechers y Pepe Jeans que se suman a esta campana con una gran selección de artículos al -30%.

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Y en el área de Deportes, es un buen momento para equiparse de cara a la primavera y ponerse en forma, con una selección de prendas, complementos y artículos de las mejores marcas deportivas, como Adidas, Nike, Puma, Under Armour, Salomon, Columbia que estarán estos días al -30%, así como las marcas exclusivas de El Corte Inglés, Boomerang y Mountain Pro, que durante esta campaña ofrecerán una cuidada selección de artículos a precios muy atractivos.