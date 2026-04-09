La Flor más esperada llega a Lena: sidra, buena música y el tradicional mercáu de la caleya para abrir la temporada de las fiestas de prau

La comarca del Caudal celebra desde hoy una de las celebraciones con más arraigo dentro de su calendario festivo. La jira de La Flor se ha consolidado como la gran romería primaveral que congrega a miles de fieles en el prau de Piedracea. Allí se comparte comida campestre, sidra y buena música. Sin embargo, la romería es solo el punto culminante de una fiesta que va más allá y en la que tienen cabida también otras actividades dirigidas al disfrute de todos.

La programación se abrirá hoy con la entrega del Premio Internacional Cuentos Lena, que será a mediodía en el Teatro Vital Aza. En el día de mañana se disputará, desde las 9.30 horas, "La Vueltina de Dani", carrera solidaria organizada por el IES Santa Cristina de Lena. También abrirá el Mercáu Tradicional en La Caleya, al igual que durante el fin de semana. Por la tarde, a las 17.00 horas, habrá baile en la Residencia Canuto Hevia, con "Dani y su acordeón". Fania Blanco Show y Trío Fusión serán los protagonistas de la verbena de la noche, desde las 22.30 horas.

La Flor de Lena, Mercao de La Caleya y caballitos / A. Velasco

El sábado estará habilitado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, el recinto ferial infantil. Se situará en el Colegio Sagrada Familia-El Pilar y también abrirá el domingo. Por otro lado, se disputará el Torneo Infantil de Judo "La Flor", en el Polideportivo Jesús Suárez Valgrande. A las 13.30 horas y a las 19.30 habrá sendas sesiones de música en la calle, en la Zona Bulevar y en Vicente Regueral, respectivamente, que se repetirán el domingo. Por la noche, la Orquesta Trébol y "Dani y su acordeón" serán los amenizadores de una nueva verbena en la Plaza Alfonso X El Sabio. Allí habrá instalado, además, un punto lila entre las 00.00 y las 5.00 horas. La verbena del domingo, por su parte, será cortesía de Grupo D’Cano y David Díaz DJ.

El lunes será el día grande de las celebraciones, marcado por la tradicional subida al prau de la ermita de la Flor. Los cofrades repartirán el bollu en el Tribunal, entre las 9.00 y las 13.00 horas, y en el mismo prau, de 10.00 a 14.00 horas. La santa misa será a las 11.30 horas y, una hora después será el turno de la procesión y la puya’l ramu. La romería estará amenizada por David Payares.

Ambiente en el prau durante la procesión / A. Velasco

La Flor de Lena supone una ocasión ideal para disfrutar del concejo y su inmejorable ambiente festivo. Que nadie lo dude y sea partícipe de la fiesta de prau que sube el telón de la temporada en Asturias: a buen seguro repetirá.