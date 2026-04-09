Formación en pocos meses, con bajo coste y junto a otros alumnos europeos: las nuevas microcredenciales que estrena la Universidad de Oviedo

La Universidad de Oviedo anunció su nueva oferta formativa en un encuentro con otras instituciones europeas en el que estuvo presente el rector asturiano, Ignacio Villaverde; Maria Vamvakaki, vicerrectora de la Universidad de Creta (Grecia); Liborio Stuppia, rector de la Universidad de Chieti-Pescara G. D'Annunzio (Italia); y Maggie Cusack, rectora de la Universidad Tecnológica de Munster (Irlanda). Lo hicieron en el marco de la alianza Ingenium, el macrocampus con el que la institución académica asturiana ha reforzado su apuesta por la innovación educativa junto a otras nueve universidades del continente. El primer gran paso conjunto serán las microcredenciales, cursos oficiales de corta duración, flexibles y compatibles con la vida laboral.

Estas microcredenciales, generalmente de entre uno y dos créditos, tienen un "carácter modular que permite a los participantes apilar conocimientos progresivamente, facilitando así el aprendizaje a lo largo de la vida", explica el director de Ingenium, Juan Rayón.

La institución prevé implementar al menos diez microcredenciales antes de finales de 2026. La primera de ellas se lanzará previsiblemente en julio y estará centrada en la promoción de la salud y la salud pública. Este programa, coordinado por la Universidad de Oviedo en colaboración con la South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Finlandia) y la Universidad de Médica de Sofía, estará dirigido tanto a estudiantes de posgrado como a profesionales del sector sanitario, aunque también permanecerá abierto a cualquier persona con formación o experiencia relacionada.

"Estas microcredenciales tendrán un coste reducido gracias a la cofinanciación del proyecto Ingenium", celebra Rayón. La mayoría se desarrollarán en formato online, incorporando metodologías innovadoras como el aprendizaje por proyectos y el trabajo colaborativo, alejándose así de los modelos tradicionales basados únicamente en clases teóricas.

Rayón explica que, junto a las microcredenciales, la oferta académica incluirá, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, los denominados Blended Intensive Programs (BIPs), programas intensivos combinados que integran formación online con estancias cortas en el extranjero. "Está previsto que se desarrollen trece de estos programas, abiertos a estudiantes de grado y máster, con una destacada participación de la Universidad de Oviedo", asegura el director.

Otra de las iniciativas clave son las colaboraciones docentes internacionales, que se incorporarán en al menos 16 asignaturas. A través de estas, todos los estudiantes de la Universidad de Oviedo podrán participar en actividades conjuntas con alumnado de otras universidades europeas o asistir a clases impartidas por profesorado internacional, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, ya que estas experiencias se integran directamente dentro de cada una de las materias.

Asimismo, se lanzarán el curso que viene, como avanzó este diario, los llamados Pathways, itinerarios formativos internacionales que permiten a los estudiantes "diseñar trayectorias académicas con una fuerte dimensión europea". El próximo curso, en la Universidad de Oviedo se lanzarán cinco programas pilotos: tres en grados (Comercio y Marketing, Turismo y Trabajo Social) y dos en másteres (Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud, y Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia). Cada uno de ellos tendrá un número reducido de plazas, unas cinco, cuya selección se basará principalmente en el expediente académico.

La estrategia formativa se completa con nuevas iniciativas orientadas al ámbito investigador, como la convocatoria de grupos de investigación para la formación doctoral, y con quince proyectos de laboratorios educativos centrados en la innovación pedagógica.

Con este conjunto de medidas, la Universidad de Oviedo busca transformar progresivamente su modelo educativo, integrando la internacionalización y la colaboración en el día a día del alumnado. "El objetivo es claro: ofrecer una formación más conectada con la realidad profesional, en la que el trabajo en entornos internacionales y el desarrollo de competencias transversales sean elementos esenciales", concluye Rayón.