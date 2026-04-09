Fracturas incompatibles con la vida: el resultado de la autopsia de Ramón Isidro González, tras caer más de 100 metros en la montaña de Redes (Caso)

La autopsia realizada a Ramón Isidro González, el allerano residente en Oviedo que falleció el pasado lunes en la montaña de Redes, en Caso, evidencia fracturas incompatibles con la vida, propias de la caída de más de 100 metros que sufrió. Decenas de personas acudieron al tanatorio de Los Arenales, donde este mediodía quedó instalada la capilla ardiente. Entre los, asistentes, numerosos antiguos miembros del Pozo Nicolasa y de la Brigada de Salvamento Minero, donde fue capataz.

Ramón Isidro deja esposa e hijo, Belén y Enol. También le sobreviven sus padres, Ramón y Choni. Este jueves, en el velatorio, el hermano del fallecido, Marcelo González, explicaba que llevaba días sin descansar, desde que en la madrugada del martes se denunció la desaparición de Ramón Isidro. "No sé ni lo que caminé por el monte buscándolo. Por la parte de León había doscientas personas y por la de Asturias por lo menos cien. Lo que te consuela es que era un hombre muy querido, mucha gente quiso participar en la búsqueda y han venido muchos al tanatorio. Ha sido un palo tan gordo, tan de sorpresa. La familia sólo puede dar las gracias por este apoyo", indicó Marcelo.

Asistentes al velatorio en el tanatorio de Los Arenales. / Luis Vega

También explicó algunas de las circunctancias del accidente. "Podría haber ido más abajo, con menos riesgo, pero él iba muy seguro, tenía mucha experiencia y fue por la cresta. Posiblemente dio un mal paso, o fue el viento, que ahí sopla mucho, y se despeñó", explicó.

El accidente se produjo, tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA en la ladera norte de la Peña Brañapiñueli. Ramón Isidro cayó más de 100 metros. Este punto es cercano al bosque de Brañagallones.

Trabajadores de Hunosa que coincidieron a sus órdenes en la Brigada de Salvamento Minero resaltaron que había sido "un gran compañero y una gran persona", y que estaban muy apenados.

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El funeral será a la una de este viernes en la parroquia de San Lázaro del Camino (Oviedo), y el cadáver será luego incinerado.