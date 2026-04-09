El gestor inmobiliario Aliseda busca promotores para construir 1.740 viviendas en Asturias

Aliseda, compañía especializada en la comercialización de suelo para la promoción inmobiliaria, dispone de superficie para la construcción de 1.740 viviendas en varias localizaciones en Asturias, más de la mitad en Oviedo. Directivos de la empresa han presentado este jueves sus planes en la región en un encuentro con la patronal asturiana de la construcción, CAC-Asprocon, en el que ha participado la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y del grupo de promotores de la patronal constructora, María Calvo.

En concreto, Aliseda dispone en la región de 18 recintos para la promoción de un total de 1.740 viviendas, de las cuales 998 (es decir, el 57,3%) se ubicarían en Oviedo. En la capital asturiana, el gestor de activos inmobiliarios (propiedad del gigante financiero estadounidense Blackstone) dispone de un espacio en el barrio de Alto Buenavista (cerca del antiguo hotel La Gruta) y otra en La Ería, cerca del estadio Carlos Tartiere.

Asimismo, existe un suelo en promoción en Gijón, concretamente en la zona oeste del barrio de Nuevo Gijón, donde se prevé la construcción de 156 viviendas. También en las localidades de Cangas de Onís, Lastres (Colunga) y Oviñana (Cudillero).

De los 18 suelos que ofrece Alisedas en Asturias, únicamente tres ya están listos para la construcción inmediata (lo que en el sector se conoce como "suelo finalista"), mientras que el resto se engloban en el conocido como "suelo en gestión", esto es, el que está tramitándose en los correspondientes ayuntamientos para obtener la licencia urbanística.

El "problema endémico" de las licencias municipales

Durante la presentación de los proyectos en la sede de CAC-Asprocon, en Oviedo, el director de Suelo de Aliseda, Luis Alonso, señaló que "el déficit de vivienda que existe en España procede en buena parte de la falta de suelo finalista, lo que a su vez se debe a plazos burocraticos muy largos". También destacó la "escasa financiación" para proyectos de suelo en gestión.

Por su parte, Álvaro de la Cruz, gestor de suelo de la compañía, ahondó en que "las tramitaciones urbanísticas son muy complicadas", tanto en Asturias como en el resto de España: "Es un problema endémico".

En la misma línea, María Calvo afirmó que el principal problema del sector promotor es "la incertidumbre y la tardanza en las tramitaciones". "Asturias es un gran lugar para vivir, pero la oferta inmobiliaria que estamos haciendo no está siendo capaz de cubrir la demanda debido a la escasez de suelo en algunos municipios y al exceso de trámites, que acaba repercutiendo en los costes de construcción", argumentó la presidenta de FADE.

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