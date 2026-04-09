El grupo logístico de origen asturiano Suardíaz adquiere Transporte Multimodal Canario

El grupo Suardíaz, operador logístico y armador de origen asturiano, ha adquirido Transporte Multimodal Canario (TMC), compañía especializada en el transporte de mercancías refrigeradas entre la Península y Canarias.

Suardíaz ya opera como armador una línea semanal que conecta por barco Barcelona con Canarias. Además, esa capacidad se complementa con la gestión de otros modos de transporte y almacenes en el archipiélago, un enclave que es estratégico para la compañía debido a sus singularidades aduaneras y fiscales.

"La adquisición de TMC representa un paso estratégico para Suardíaz Group. Nos permite fortalecer nuestros tráficos entre la Península y Canarias e incorporar nuevas capacidades en transporte refrigerado, ampliando así nuestra presencia en el sector de la alimentación", afirmó Juan Riva, CEO de Suardíaz Group.

Además, fuentes del grupo destacaron que la integración de Transporte Multimodal Canario permitirá incorporar cartera de clientes, generar sinergias con otras áreas del grupo, diversificar sus servicios y dar atención integral a sus clientes en toda la cadena logística.

Suardíaz está acelerando su crecimiento inorgánico. En septiembre del pasado año, el grupo de origen asturiano adquirió la sociedad Gallús Aduanas, una empresa con sede en Vigo que cuenta con una sólida experiencia en servicios como despachos de aduana, clasificación arancelaria, asistencia en inspecciones y gestión documental, tanto en operaciones de importación como de exportación. Con esa adquisición, Suardíaz incorporó un equipo altamente cualificado y una cartera de clientes en sectores clave.

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Suardíaz nació en Asturias hace más de un siglo con el negocio marítimo.