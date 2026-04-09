"Está habiendo identificaciones y detenciones" por los recientes incendios, que "son todos intencionados", asegura el Principado
Arrestos en Piloña al ser sorprendidos con garrafas de gasolina
Alejandro Calvo avisa a los incendiarios de que "las penas de cárcel son grandes, las multas son grandes y se juegan arruinarse la vida"
“Todos los incendios que estamos sufriendo son intencionados", aseguró este jueves el consejero Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. Para el consejero, "hay que distinguir aquellos que pueden ser fruto de un descuido, que ahora mismo ya es una irresponsabilidad manifiesta, cuando pasan días y la situación es reiterada". Pero, agregó, "la mayoría de ellos evidentemente son intencionados, bien por hacer daño o bien porque hay todavía una cierta sensación de que eso es un beneficio. Hay que descartarlo ya de una vez por todas, el fuego no es útil. No es una herramienta que puede utilizarse fuera de quienes están autorizados para hacerlo en los periodos concretos en los que se pueda hacer y por lo tanto lo que hacemos es perseguir a los incendiarios”, sentenció.
Calvo elogió el "trabajo muy intenso tanto de los agentes de Medio Natural como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está habiendo identificaciones, está habiendo detenciones. Creemos que cada vez la gente tiene más claro que pueden caer y que las penas de cárcel son grandes, que las multas son grandes y que se juegan arruinarse la vida." Bajo su punto de vista, "ese seguramente es el mejor camino, que la gente tenga miedo y a respetar de una vez el patrimonio de todos y la seguridad de todos”.
Según fuentes cercanas de las investigaciones, en Piloña se habrían registrado algunas detenciones al ser sorprendidos varios jóvenes con garrafas de gasolina en sus coches.
Por otro lado, la situación ha ido mejorando. A las siete y media de la tarde de este jueves, Asturias contabilizaba ya solo seis incendios forestales de los cuales cuatro estaban activos y dos controlados.
Los incendios se localizaban en cinco concejos de la región. En Belmonte de Miranda seguía el de Antoñana, controlado. En Cabrales, el de La Molina, activo. En Onís seguía el de Sirviella, controlado. En Salas estaba activo el de Faedo. Finalmente había dos activos en Tineo, en Calabazos y Villatresmil.
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