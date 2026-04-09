Hacienda confirma hasta 1.000 euros de deducción para los trabajadores que se establezcan en zonas riesgo de despoblación o crisis demográfica en Asturias: hay que cumplir un requisito

Ha llegado uno de los momentos económicos más relevantes para los contribuyentes: la cita anual con Hacienda. La Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio 2025 comienza este miércoles de forma telemática y se prolongará hasta el 30 de junio de 2026.

Para los que no lo sepan, están obligados a presentar declaración los contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros de dos o más pagadores.

También estarán obligadas a declarar todas aquellas personas físicas que, en cualquier momento del período impositivo, hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Además, estarán obligados a presentar declaración por este impuesto los titulares del ingreso mínimo vital (IMV) y las personas integrantes de la unidad de convivencia.

Los contribuyentes que tienen su vivienda habitual en una zona rural, o que son propietarios de inmuebles situados en municipios en riesgo de despoblación, pueden acogerse a deducciones en la Declaración de la Renta, en función de lo que haya regulado cada comunidad autónoma. Además, algunas ayudas mejoran por vivir en zonas despobladas como las deducciones por el alquiler, hijos, familia numerosa y gastos escolares.

Asturias ha concentrado en ese punto buena parte de su estrategia fiscal. La nueva zonificación demográfica amplía el número de residentes potencialmente beneficiarios y hay deducciones para los autónomos que se establezcan. La deducción asciende a 1.000 euros por contribuyente. Se exige iniciar la actividad por cuenta propia en el período impositivo, mantener el alta al menos un año y no haber cesado en la misma actividad durante los seis meses anteriores. No pueden aplicarla los autónomos colaboradores ni los socios de sociedades mercantiles de capital.

También se puede deducir el traslado del domicilio fiscal a Asturias por motivos laborales. Se puede deducir el 15% de los gastos generados por el traslado, con un límite general de 1.000 euros, que sube a 2.000 euros en trabajos especialmente cualificados de I+D, ciencia o técnica. La deducción se aplica en el ejercicio del traslado y en los tres ejercicios siguientes, siempre que se mantenga la residencia habitual en Asturias al menos tres años y que el contribuyente no hubiera residido en el Principado en los cuatro años anteriores.

Incluye gastos de viaje y mudanza, escolarización de descendientes y adquisición o alquiler de vivienda habitual con sus suministros. Esta deducción es incompatible, para el mismo contribuyente, con la deducción por gastos de formación de trabajos cualificados.