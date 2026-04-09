Un hito en la transición energética: Asturias genera por primera vez más del 60% de su electricidad con renovables
La fuerte producción hidroeléctrica por el deshielo y el bajo uso de las térmicas de gas natural y carbón elevaron a tasas récord la producción verde en febrero
Asturias ha marcado un hito en su transición energética. Durante el pasado mes de febrero, más del 60% de la generación eléctrica de la región procedió de fuentes de energía renovables. Desde que hay registros nunca se había superado esa tasa.
En concreto, la generación hidroeléctrica y eólica acaparó el 61,7% de la producción de electricidad en Asturias durante el mes de febrero, mientras que la generación térmica con gas natural y carbón, que suele ser hegemónica en la región, solo aportó el 38,3%, según los datos publicados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) a partir de las información remitida por las compañías eléctricas.
Varios factores internos y externos explican este hito en la transición energética. El deshielo en las montañas de Asturias durante el pasado febrero facilitó que la generación hidroeléctrica se duplicara con respecto al mes anterior y alcanzara los 308,78 gigavatios-hora (GWh). Además, según destacaron fuentes de Red Eléctrica, las sucesivas borrascas que atravesaron la península Ibérica durante el mes de febrero hicieron que la eólica experimentara un crecimiento en España del 68,3% y liderar el mix energético. Ese liderazgo hizo que hubiera menor "hueco térmico", lo que provocó una menor utilización de las centrales de carbón y gas de Asturias, que solo produjeron en febrero 267,1 GWh, muy por debajo de sus niveles habituales.
A la producción térmica e hidroeléctrica de Asturias se sumaron otros 121,4 GWh de eólica que elevaron la producción total a 697,2 GWh de electricidad. Esa generación fue insuficiente para cubrir la demanda eléctrica de la región, que en el febrero fue de 760,8 GWh. El déficit fue de 63,6 GWh, que se tuvo que cubrir con "importaciones" de electricidad.
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