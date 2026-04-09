Homenaje a la Federación de Concejos Asturianos, un "ejemplo" de consenso "en tiempos de trinchera": "Es un orgullo trabajar por los vecinos"

En un tiempo en el que la polarización ha arraigado en la política a todos sus niveles, la Federación Asturiana de Concejos (FACC) se ha convertido en una “rara avis” en la que el consenso sigue sobreviviendo como uno de sus pilares indispensables. Como reseñó el presidente del Principado, Adrián Barbón, es “una institución ejemplar en los tiempos de trinchera que vivimos”.

La federación ha logrado a lo largo de sus más de treinta años lograr casi un imposible, que quienes cruzan sus puertas dejen al lado las ideologías políticas en pro del bien común. “Todas las cuestiones salen adelante con consensos muy amplios”, coincidieron este jueves quienes saben lo que es estar en su liderazgo.

Expresidentes, y una todavía presidenta, que han hecho del municipalismo su bandera, haciendo tangible el popular dicho de que “la unión hace la fuerza”. Labor por la cual fueron homenajeados por la Asociación de Ex Alcaldes y Ex Alcaldesas de Asturias (AEXA). “No hay momentos fáciles para el municipalismo, pero es un orgullo trabajar por los vecinos”, reconoció la presidenta actual de la FACC, Cecilia Pérez, quien no pudo acudir al acto.

Centro Polivalente Integrado de Lugones. Adrián Barbón interviene en el homenaje a las personas que han ocupado la presidencia de la Federación Asturiana de Concejos, organizado por la Asociación de Ex Alcaldes y Ex Alcaldesas de Asturias. / Luisma Murias

Sí lo hicieron sus antecesores. Sobre el escenario del centro polivalente de Lugones estuvieron Jesús Landeira, Hugo Morán, Juan Fernández Pereiro, Antonio Rey, Antonio de Luis Solar, José Avelino Sánchez e Ignacio García Palacios. Emotiva fue la presencia de Rosa Canto Fernández, viuda de Graciano Torre, primer presidente de la FACC fallecido en enero; y la de Mercedes Álvarez, viuda de Ángel García, fallecido en 2013.

Todos ellos coincidieron en la defensa del municipalismo y en que su paso por la FACC les dejó más aprendizajes de los que ellos pudieron compartir. “Los ayuntamientos tienen la consideración de hermanos pequeños respecto a las otras administraciones (comunidad y Estado), pero es la más cercana a la realidad. El alcalde es el que más tarda en cruzar la plaza del pueblo”, resaltó Ignacio García Palacios.

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El presidente del Principado, Adrián Barbón, también destacó en la intervención el papel de los regidores municipales: “Buscan lo mejor para sus concejos y suelen hacerlo por encima de sus afinidades de partido. Quizá por eso, por mi pasado como alcalde, a mí tampoco me supone ningún problema anteponer los intereses de Asturias a cualquier otra consideración”.

En este sentido, abogó por la política cercana frente a quienes hacen “política ensimismados en una torre de marfil”, alejados de lo que ocurre en la calle. “No entiendo en modo alguno que se pueda hacer política distante, sin sentirse parte de una comunidad, sin compartir sus alegrías, sus esperanzas y sus sufrimientos”, indicó.

La intervención del jefe del Ejecutivo no fue ajena al momento complicado que vive su administración tras la publicación del informe de la Inspección General de Servicios. Barbón sabe que “nada compensará jamás a las familias y amistades de los fallecidos, que todo los parecerá poco”, pero aseguró que, al menos, él se queda “con la sensación de estar haciendo lo que debe, todo lo posible para que esa tragedia no vuelva a repetirse”.

"Nunca la política fue tan necesaria"

El acto contó también con la presencia del alcalde de Siero, Ángel García, “Cepi”, quien incidió en que organizaciones como la FACC son “más necesarias que nunca” pues ayudan a “encontrar el punto de equilibrio en el que todos nos sintamos cómodos para seguir trabajando”. “Nunca la política fue tan necesaria”, sentenció.

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Por su parte, el presidente de la Asociación de Ex Alcaldes y Ex Alcaldesas de Asturias, Francisco González, reiteró su petición a la ONU para que el 3 de abril sea considerado como Día del Municipalismo y recordó que en 2029 se cumplirán cincuenta años de las primeras elecciones municipales, por lo que propuso elaborar una publicación sobre tal efeméride. También acudió el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño.