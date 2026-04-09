La izquierda asturiana rechaza en bloque que las aulas abiertas para niños con autismo lleguen a la concertada: "Desvirtúa el uso de los recursos públicos"

La Comisión de Educación de la Junta General del Principado ha rechazado este jueves la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular para extender el programa de Aulas Abiertas a los centros educativos privados concertados. La iniciativa contó con el voto en contra de la izquierda: PSOE, Convocatoria por Asturias y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

La inicitiva de Aulas Abiertas consiste en dotar a los colegios públicos con espacios para poder atender al alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) fuera del aula ordinaria para fomentar una incorporación progresiva a su clase. La propuesta, defendida por la parlamentaria popular Gloria García, planteaba implantar este recurso inclusivo en los centros concertados sostenidos con fondos públicos en las etapas de Infantil y Primaria, en condiciones similares a las de la red pública. García argumentó que "tanto la normativa educativa como la Constitución garantizan el derecho a una educación en igualdad de condiciones, también para el alumnado con necesidades especiales".

En este sentido, recordó que el programa de Aulas Abiertas, en funcionamiento en Asturias desde el curso 2016-2017, facilita la inclusión al permitir la atención especializada dentro de centros ordinarios. Asimismo, insistió en que los alumnos de la enseñanza concertada "no son diferentes" a los de la pública, por lo que deberían tener acceso a los mismos recursos si cumplen con los requisitos.

La iniciativa tan solo tuvo el apoyo de Vox. Su diputado, Javier Jové, subrayó el incremento de alumnado con necesidades especiales en la región, que ha pasado de 3.700 a 5.800 en los últimos siete años, lo que supone un aumento de 57%. Jové explicó que "si a día de hoy hay 30 aulas abiertas y hay previsión de que se abran otras 3 el año que viene, nos vamos a 33 aulas. Si el 25% de los alumnos van a colegios concertados, pues manteniendo esa misma ratio, eso quiere decir que al menos el 8% de esas 33 aulas abiertas deben ir a colegios concertados, y no hay más, porque es lo que dice la ley".

Por su parte, la diputada socialista Mónica Ronderos justificó el rechazo al considerar la propuesta como "oportunista" y sin encaje en el actual sistema de conciertos educativos. También criticó lo que calificó como "un intento de enfrentar a la red pública y la concertada".

En la misma línea, el diputado de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha justificado el voto en contra de su grupo al entender que la propuesta "desvirtúa" el uso de los recursos públicos. Según ha señalado, la educación pública debe ser el eje del sistema y es la que asume mayoritariamente la atención al alumnado con necesidades educativas, por lo que los recursos deben concentrarse en esta red.

Para Vegas, "la equidad consiste en dar más a quién más lo necesita" y ha subrayado que su grupo parlamentario "lo tiene y siempre lo ha tenido claro: primero la pública, después la pública y, por último, la pública".

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Finalmente, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, reafirmó su postura a favor de la desaparición progresiva de la enseñanza concertada y rechazó destinar fondos públicos a este tipo de centros, también en el ámbito de las aulas abiertas.