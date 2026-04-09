Izquierda Unida valora posibles "derivadas políticas" tras el informe sobre la mina de Cerredo: "Abre la vía para muchísimas respuestas"

Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, el único área del Gobierno regional en manos de IU, indicó hoy que, a raíz del demoledor informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente en la mina de Cerredo, donde fallecieron cinco mineros, "hay que valorar otras derivadas políticas que pudiera haber", aunque no determinó cuáles serían.

"El Gobierno de Asturias ha dado un paso muy importante cuando, hace un año, decidíamos solicitar a la Inspección de Servicios un informe que yo creo que va a ser la piedra angular de todo. Yo creo que el informe, que nadie cuestiona, que nadie pone en duda lo que dice en él, hay que analizarlo con detenimiento, porque hay mucho que analizar ahí. Va a abrir la puerta a muchísimas incógnitas y va a dar muchísimas respuestas desde todos los puntos de vista: desde el administrativo, desde el judicial y también desde el político", indicó. "Nosotros lo que vamos a hacer ahora es analizar ese informe para que, una vez lo tengamos analizado, sea analizado políticamente en el seno de nuestra Colegiada (el área de dirección del partido). Y a partir de ahí iremos viendo. Esa va a ser la hoja de ruta que vamos a hacer en Izquierda Unida", aseguró.

"El informe abre la vía para muchísimas respuestas. Unas en el ámbito administrativo, que ya hemos visto por dónde se pueden encaminar. Seguramente va a ayudar a la investigación judicial. Es la primera vez que una comisión de investigación tiene un documento que no genera ninguna duda en nadie", añadió.

Zapico, a su vez, prefirió no valorar la "no celebración" de un pleno extraordinario sobre el accidente, que reclamó a Adrián Barbón la oposición. " Sí sé que se comentó durante un momento ayer por la mañana que posiblemente tuviésemos un pleno extraordinario el miércoles de la próxima semana y que esa posibilidad se desvaneció: no se va a llevar adelante. La verdad es que no conozco los entresijos", indicó.

Lo que hay en marcha

Adrián Barbón garantizó este miércoles que su Gobierno irá "más allá" de las once recomendaciones que realiza el demoledor informe de la Inspección General de Servicios, cuyas líneas generales fueron adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA y que desnuda el desbarajuste en el Servicio de Minas y su labor inspectora a raíz del accidente de la mina de Cerredo en el que fallecieron cinco trabajadores. "Ha habido un funcionamiento anómalo y defectuoso del servicio", reconoció.

Entre las primeras medidas anunciadas, Adrián Barbón informó, respecto a la recomendación de reforzar el Servicio de Minas tras la merma de efectivos en los últimos años, que se recuperará el servicio específico de Seguridad Minera, suprimido por su propio ejecutivo en 2019. "A propuesta del Consejero de Ciencia e Industria (Borja Sánchez), el Consejo de Gobierno en dos meses aprobará la creación del servicio de Seguridad Minera", afirmó.

Recordó que fue eliminado en 2019 y lo achacó a un contexto en el que "no se habían lanzado los proyectos de transición justa", que aumentaron la carga de trabajo del Servicio de Minas, tal y como desgrana el informe de la Inspección. E identificó la adopción de esta medida con Enrique Fernández, entonces consejero de Industria y actualmente presidente de Hunosa. "La decisión la planteó el consejero titular en aquellos tiempos, y pasó todos los filtros: los de esa consejería, los de la consejería de la que dependía Función Pública y los de la que dependían los Presupuestos, así como los de los secretarios generales técnicos. Lógicamente, se aprobó en el Consejo de Gobierno sin mayor debate porque venía con todos los filtros", afirmó Barbón, que rectificará ahora recuperando un servicio suprimido al inicio de su primer mandato.