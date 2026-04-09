“Muniellos está sólidamente protegido”, asegura el Gobierno de Asturias tras tachar de “desfavorable” la Unesco el funcionamiento de la Reserva de la Biosfera

El Principado ha salido al paso de la denuncia de la Red de Representación Ambiental de Asturias (RRAA), que han desvelado que la Unesco ha calificado de "desfavorable" el funcionamiento de la Reserva de la Biosfera al no cumplir los requisitos exigidos. Entre otras cuestiones, el área suma una década sin Instrumento de Gestión Integrado (IGI), que regula usos y garantiza la protección del patrimonio del patrimonio natural, además de un desarrollo económico y humano. Asturias tiene de plazo hasta septiembre para corregir ésta y otras deficiencias y se expone, en última instancia, a perder la declaración de Reserva de la Biosfera para el espacio natural del Suroccidente (Ibias y Cangas del Narcea) que se logró en el año 2000.

En la Consejería de Medio Ambiente aseguran que Muniellos "cuenta con un sistema de protección extraordinariamente sólido, sin que exista riesgo alguno para su conservación" porque la "protección real y efectiva" se apoya en la declaración de Reserva Natural Integral de 2002, que es "el máximo nivel de protección ambiental previsto en nuestro ordenamiento. Esta figura garantiza la conservación estricta del ecosistema, con una regulación extremadamente restrictiva, acceso muy limitado y ausencia de aprovechamientos".

Parque Natural

A esta figura, recuerdan en Medio Ambiente, se suma la ley de Declaración del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, que incluye a Muniellos con el mayor grado de protección, así como su inclusión en la Red Natura 2000 de la Unión Europea. "Todas estas figuras conforman un régimen jurídico de protección reforzada, conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, estableciendo obligaciones legales directas, sometiendo cualquier actuación a intervención administrativa previa y garantizando la preservación efectiva del espacio", insisten.

Este régimen jurídico de protección permanece plenamente vigente y no ha experimentado modificación alguna en sus niveles de protección ni en las garantías de conservación del espacio, exponen. Y critican que los ambientalistas "confundan" al equiparar la situación de la Reserva de la Biosfera con el resto de figuras de protección del espacio natural. "La Reserva de la Biosfera es un reconocimiento internacional otorgado por la Unesco a un modelo de gestión del territorio que prioriza los usos tradicionales y la sostenibilidad, pero no constituye una norma ni altera en modo alguno la protección jurídica existente sobre un territorio ya legalmente protegido", aclaran.

Aspectos administrativos

En este sentido, las cuestiones planteadas en el ámbito del Programa MaB responden "exclusivamente a aspectos de carácter administrativo", vinculados a la planificación, la organización y los mecanismos de participación, dentro del proceso ordinario de revisión periódica de las Reservas de la Biosfera, "sin que ello implique en ningún caso ausencia de gestión ni incumplimiento de las obligaciones de conservación".

El Principado sostiene que desde 2023, fecha en la que la Unesco hizo el último examen a la Reserva de la Biosfera (son cada 10 años y el primero fue en 2003, cuando ya hubo advertencias) viene trabajando "de forma activa y continuada con el Comité MaB para dar respuesta a estas cuestiones. Como resultado, en 2024 se aprobó un nuevo plan de gestión, se revisó la zonificación y se reforzaron los mecanismos de gobernanza y participación".

Toda esta información fue trasladada al Comité MaB en septiembre de 2025, y actualmente se encuentra en curso el plazo establecido por la Unesco, hasta septiembre de 2026, para completar la documentación requerida.

En insisten: "Muniellos cuenta con el máximo nivel de protección previsto en la legislación vigente, lo ha tenido de forma continuada durante décadas y lo seguirá manteniendo".