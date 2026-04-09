“Muniellos está sólidamente protegido”, asegura el Gobierno de Asturias tras tachar de “desfavorable” la Unesco el funcionamiento de la Reserva de la Biosfera
La Consejería de Medio Ambiente sostiene que trabaja para cumplir con los requisitos que exige la red mundial de espacios y acusa a los ambientalistas de “confundir”
El Principado ha salido al paso de la denuncia de la Red de Representación Ambiental de Asturias (RRAA), que han desvelado que la Unesco ha calificado de "desfavorable" el funcionamiento de la Reserva de la Biosfera al no cumplir los requisitos exigidos. Entre otras cuestiones, el área suma una década sin Instrumento de Gestión Integrado (IGI), que regula usos y garantiza la protección del patrimonio del patrimonio natural, además de un desarrollo económico y humano. Asturias tiene de plazo hasta septiembre para corregir ésta y otras deficiencias y se expone, en última instancia, a perder la declaración de Reserva de la Biosfera para el espacio natural del Suroccidente (Ibias y Cangas del Narcea) que se logró en el año 2000.
En la Consejería de Medio Ambiente aseguran que Muniellos "cuenta con un sistema de protección extraordinariamente sólido, sin que exista riesgo alguno para su conservación" porque la "protección real y efectiva" se apoya en la declaración de Reserva Natural Integral de 2002, que es "el máximo nivel de protección ambiental previsto en nuestro ordenamiento. Esta figura garantiza la conservación estricta del ecosistema, con una regulación extremadamente restrictiva, acceso muy limitado y ausencia de aprovechamientos".
Parque Natural
A esta figura, recuerdan en Medio Ambiente, se suma la ley de Declaración del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, que incluye a Muniellos con el mayor grado de protección, así como su inclusión en la Red Natura 2000 de la Unión Europea. "Todas estas figuras conforman un régimen jurídico de protección reforzada, conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, estableciendo obligaciones legales directas, sometiendo cualquier actuación a intervención administrativa previa y garantizando la preservación efectiva del espacio", insisten.
Este régimen jurídico de protección permanece plenamente vigente y no ha experimentado modificación alguna en sus niveles de protección ni en las garantías de conservación del espacio, exponen. Y critican que los ambientalistas "confundan" al equiparar la situación de la Reserva de la Biosfera con el resto de figuras de protección del espacio natural. "La Reserva de la Biosfera es un reconocimiento internacional otorgado por la Unesco a un modelo de gestión del territorio que prioriza los usos tradicionales y la sostenibilidad, pero no constituye una norma ni altera en modo alguno la protección jurídica existente sobre un territorio ya legalmente protegido", aclaran.
Aspectos administrativos
En este sentido, las cuestiones planteadas en el ámbito del Programa MaB responden "exclusivamente a aspectos de carácter administrativo", vinculados a la planificación, la organización y los mecanismos de participación, dentro del proceso ordinario de revisión periódica de las Reservas de la Biosfera, "sin que ello implique en ningún caso ausencia de gestión ni incumplimiento de las obligaciones de conservación".
El Principado sostiene que desde 2023, fecha en la que la Unesco hizo el último examen a la Reserva de la Biosfera (son cada 10 años y el primero fue en 2003, cuando ya hubo advertencias) viene trabajando "de forma activa y continuada con el Comité MaB para dar respuesta a estas cuestiones. Como resultado, en 2024 se aprobó un nuevo plan de gestión, se revisó la zonificación y se reforzaron los mecanismos de gobernanza y participación".
Toda esta información fue trasladada al Comité MaB en septiembre de 2025, y actualmente se encuentra en curso el plazo establecido por la Unesco, hasta septiembre de 2026, para completar la documentación requerida.
En insisten: "Muniellos cuenta con el máximo nivel de protección previsto en la legislación vigente, lo ha tenido de forma continuada durante décadas y lo seguirá manteniendo".
Qué son las Reservas de la Biosfera, que son más de medio centenar en España
Las Reservas de Biosfera son "zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano internacional en el marco del Programa MAB de la UNESCO.
Según explica el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), sirven para impulsar armónicamente la integración de las poblaciones y la naturaleza, a fin de promover un desarrollo sostenible mediante un diálogo participativo, el intercambio de conocimiento, la reducción de la pobreza, la mejora del bienestar, el respeto a los valores culturales y la capacidad de adaptación de la sociedad ante los cambios.
Comprenden tanto ecosistemas terrestres como marinos, picos montañosos o abismos oceánicos. El concepto y la práctica de las reservas de biosfera han evolucionado desde 1976, año en que las primeras reservas fueron reconocidas. Las que por entonces eran vistas como áreas protegidas se han convertido en paisajes terrestres y marinos dedicados a la exploración de los principios y prácticas del desarrollo sostenible.
La Red Española de Reservas de la Biosfera está compuesta por 55 reservas distribuidas en 16 de las 17 comunidades autónomas. Cuatro de ellas son transfronterizas, tres con Portugal y una intercontinental con Marruecos.
Son las siguientes por orden cronológico de declaración:
Sierra de Grazalema (Andalucía), 1977
Ordesa-Viñamala (Aragón), 1977 (ampliación en 2013)
Montseny (Cataluña), 1978 (ampliación en 2014)
Doñana (Andalucía), 1980 (ampliación en 2012)
Mancha Húmeda (Castilla La Mancha), 1980 (ampliación en 2014)
La Palma (Canarias), 1983 (ampliaciones en 1997, 2002 y 2014)
Sierra de Cazorla, Segura y las Villas (Andalucía), 1983
Marismas del Odiel (Andalucía), 1983 (ampliación en 2017)
Urdaibai (País Vasco), 1984
Sierra Nevada (Andalucía), 1986
Cuencas Altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama (Madrid), 1992
Lanzarote (Canarias), 1993
Menorca (Baleares), 1993
Sierra de las Nieves (Andalucía), 1995
Cabo de Gata-Níjar (Andalucía), 1977
Isla de El Hierro (Canarias), 2000 (ampliación en 2022)
Somiedo (Asturias), 2000
Muniellos (Asturias), 2000 (ampliación en 2003)
Las Bárdenas Reales (Navarra), 2000
Redes (Asturias), 2001
Terra do Miño (Galicia), 2002
Dehesas de Sierra Morena (Andalucía), 2002
Valle de Laciana (Castilla y León), 2003
Picos de Europa (Asturias-Cantabria-Castilla y León), 2003
Monfragüe (Extremadura), 200
Valles de Leza, Jubera, Cidacos y Alhama (La Rioja), 2003 (ampliación en 2013)
Babia (Castilla y León), 2004
Gran Canaria (Canarias), 2005
Allariz (Galicia), 2005
Sierra del Rincón (Madrid), 2005
Alto Bernesga (Castilla y León), 2005
Los Argüellos (Castilla y León), 2005
Valles de Omaña y Luna (Castilla y León), 2005
Os Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá (Galicia), 2006
Ancares Leoneses (Castilla y León), 2006
Sierras de Béjar y Francia (Castilla y León), 2006
Intercontinental del Mediterráneo (Andalucía, España/Marruecos), 2006
Río Eo, Oscos y Terras de Burón (Asturias-Galicia), 2007
Fuerteventura (Canarias), 2009
Transfronteriza Gêres-Xurés (Galicia, España/Portugal), 2009
La Gomera (Canarias), 2012
Las Ubiñas-La Mesa (Asturias), 2012
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (Galicia), 2013
Terres de l´Ebre (Cataluña), 2013
Real Sitio de San Idelfonso-El Espinar (Castilla y León), 2013
Macizo de Anaga (Canarias), 2015
Meseta Ibérica (Castilla y León, España/Portugal), 2015
Tajo-Tejo internacional (Extremadura/Portugal), 2016
Ponga (Asturias), 2018
Alto Turia (Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana), 2019
La Siberia (Extremadura), 2019
Valle del Cabriel (Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón), 2019
Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel (Galicia), 2021
Val d'Aran (Cataluña), 2024
Irati (Navarra), 2024
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