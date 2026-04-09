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La Policía Nacional emite una alerta general que también implica a Asturias y termina con la cuenta bancaria vacía por "tu compromiso con la empresa": "No es tu jefe"

Adiós al "buen empleado"

La Policía Nacional emite una alerta general que también implica a Asturias y termina con la cuenta bancaria vacía: &quot;No es tu jefe&quot;

La Policía Nacional emite una alerta general que también implica a Asturias y termina con la cuenta bancaria vacía: "No es tu jefe"

Manuel Riu

El teléfono es una herramienta indispensable con la que ya podemos hacer un sinfín de cosas: navegar, hacer reservas, gestiones bancarias, compras, ventas y, por supuesto, comunicarnos formas diversas. Pero también es la puerta d eentrada de los ciberestafadores a nuestra privacidad, ya sean datos, fotos o incluso contraseñas que pueden escalar hasta cuentas bancarias.

Para ello, la Policía Nacional se encarga de vigila, detectar y terminar con los ciberestafadores y sus actividades delictivas, así como proteger a los ciudadanos, informarles y formarles para evitar ser víctimas. Una de las más extrañas es la estafa del "buen empleado".

"Te llaman por tu compromiso con la empresa, cuentan con tu buena voluntad y usan la urgencia como trampa", comienzan comentando desde un vídeo que la Policía Nacional ha subido en sus redes sociales para informar sobre esta estafa. Un delito que comienza con una supuesta llamada telefónica de tu jefe que pide que hagas una transferencia directa dado que "confían en ti", por una multa que le puede caer a la empresa. "Quien llama no es tu jefe, es un estafador y tu la vícitma del buen empleado. ¿Cómo identificar que es un fraude? Te piden que nos e lo digas a nadie, exigen una urgencia desmedida y no te dejan colgar la llamada para que no verifiques por otro medio. Pero eso es lo que debes hacer, por otro medio, ya sea la mensajería instantánea, ponte en contacto con tu superior para verificar que la llamada es real. Actuar rápido no siempre es actuar bien. Verifica y si dudas llama a la Policía", recomiendan.

Los cibercriminales se han profesionalizado hasta el punto de que las estafas ya no son obra de delincuentes individuales sino de organizaciones criminales con estructuras empresariales, divisiones especializadas y tecnología avanzada.

El crecimiento en volumen y sofisticación de las ciberestafas está ligado al auge de tecnologías como la inteligencia artificial generativa, que permite automatizar y escalar campañas delictivas.

Solo en el segundo trimestre de 2025, las empresas españolas registraron una media de 1.950 ciberataques semanales, lo que supone un incremento del 36 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, como se desprende de su plataforma ThreatCloud Al.

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