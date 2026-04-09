El presidente de Alcoa que vendió la planta de aluminio de Avilés entrará en el consejo de ArcelorMittal

El ingeniero de minas Roy Harvey, ex presidente y CEO de la multinacional norteamericana del aluminio Alcoa, será consejero de ArcelorMittal. Harvey tiene mucha vinculación con Asturias. En sus inicios en Alcoa, fue director financiero de la antigua planta de Avilés y durante el periodo en el que fue presidente de la multinacional del aluminio se produjo la venta de las factorías de Avilés y La Coruña. Ahora, Harvey se incorporará a una multinacional siderúrgica que tiene 5.000 trabajadores en sus factorías de Gijón y Avilés.

El próximo 5 de mayo se celebrarán en Luxemburgo la junta general anual y la junta general extraordinaria de accionistas de ArcelorMittal. El orden del día de la junta general anual incluye la reelección de Lakshmi Niwas Mittal, Aditya Mittal, Michel Wurth y Etienne Schneider como miembros del consejo de administración de ArcelorMittal, así como la nominación de Roy Harvey, anteriormente presidente y CEO de Alcoa, para su elección como miembro del consejo de administración.

Harvey, ingeniero de minas por la Universidad de Columbia y máster en Finanzas por la Universidad de Pensilvania, tiene 52 años. En 2001 se incorporó a Alcoa como analista de negocios después de trabajar en Panamá y Nicaragua en la compañía minera Greenstone Resources.

En sus inicios en Alcoa ocupó puestos directivos en Brasil y en España, en concreto en las plantas de San Ciprián (Lugo) y Avilés, donde fue director financiero. Posteriormente, su ascenso en la compañía fue meteórico. Ocupó altos cargos en el segmento de productos primarios globales y llegó al escalón más alto. Entre 2016 y 2023 Harvey fue presidente y director ejecutivo de la multinacional del aluminio. Y fue en ese periodo cuando Alcoa planteó el cierre de las fábricas de Avilés y La Coruña, decisión que derivó en la venta de las instalaciones de fundición al fondo de inversión Parter Capital Group, que formó Alu Iberia, polémico proyecto industrial que llevó a las factorías a la ruina y al cierre.

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Con más de dos décadas de experiencia en puestos de liderazgo internacional en la industria metalúrgica y minera, Harvey se sentará en el consejo de Arcelor con los Mittal.