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El Principado reduce la alerta de incendios al bajar su virulencia: sólo quedan tres, uno activo en Onís y dos controlados en Belmonte de Miranda y Tineo

Los bomberos del SEPA y de la Brif de Tineo en el incendio de Antoñana en Belmonte de Miranda.

Los bomberos del SEPA y de la Brif de Tineo en el incendio de Antoñana en Belmonte de Miranda. / ATBrif

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

La situación de los incendios se normaliza. Poco antes de la una de la tarde, los incendios se había reducido a tres: uno activo en Sirviella (Onís) y dos controlados: en Antoñana (Belmonte de Miranda) y Calabazos, en Tineo, todos ellos situados a gran altura.

En torno a las nueve, tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA), y vista la evolución de los incendios en ese momento, con un total de 10 incendios forestales, 6 controlados y 4 activos, en nueve concejos, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, como director del plan, decretó a las 09.06 horas, el paso a fase de emergencia en SITUACIÓN 0 del INFOPA.

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La Situación 0 se define como aquella situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales simultáneos que en su evolución previsible afecta solo a bienes de naturaleza forestal y pueden ser controlados con los medios y recursos asignados al plan; incluyendo medios del Estado asignados anualmente, siempre y cuando actúen dentro de su zona de intervención preferente. Previsiblemente, el INFOPA volverá a la situación de prealerta.

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