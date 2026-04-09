"En el PSOE trabajan menos que Miss Asturias": la réplica de Isabel Díaz Ayuso a la portavoz socialista en el pleno de la Asamblea de Madrid

"Miss Asturias" se cuela en un rifirrafe en la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad, la popular Isabel Díaz Ayuso, tachó este jueves de "caradura" al PSOE al hablar de corrupción, justo en la semana en la que arrancó la investigación sobre el "caso de las mascarillas" con Ábalos y Koldo García como imputados. "En el PSOE trabajan menos que Miss Asturias", espetó Ayuso a la portavoz socialista, Mar Espinar, quien le reprochó que "regale millones" al grupo Quirón.

Claudia Montes, más conocida como "Miss Asturias", testificó este miércoles en la segunda jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19. La mujer relató al tribunal que desconoce si Ábalos la enchufó o no para acceder a la empresa pública Logirail, porque el exdirigente socialista nunca se dirigió a ella en esos términos. Pero sí reconoció que su "trabajo" consistía en "ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y leer", en vez de ir a la oficina. Eso sí, siempre en su horario laboral y sobre temática de trenes, porque "quería saber todo en lo referente a los trenes".

La Ex Miss Asturias, Claudia Montes, a su llegada al Tribunal Supremo, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

Pleno de la Asamblea de Madrid

La presidenta madrileña aprovechó la jugosa declaración de la asturiana para atacar al PSOE este jueves, durante el Pleno de la Asamblea. Allí, Díaz Ayuso defendió que el modelo de la Comunidad de Madrid es "totalmente garantista" en una región en la que "no se perdona nada y cada actividad se factura", mientras que por el Gobierno de la nación "se han perdido 150.000 consultas y 7.000 cirugías" por la huelga "histórica" de médicos.

Después de que la portavoz del PSOE le criticase la adjudicación del contrato del Laboratorio Clínico Central a Quirón, con 120 millones de euros para los próximos seis años, la presidenta respondió que en el PSOE trabajan menos "que Miss Asturias".

"En la semana en la que también sabemos que lo peor de la pandemia se extendió una red de corrupción de mascarillas que impedía que las comunidades autónomas pudiéramos contratar, se nos prohibió. Y cuando el número dos de su partido resulta que va a pasar del banquillo a la cárcel. ¿Y tienen todavía la cara dura de hablarnos de corrupción esta semana?", se preguntó Díaz Ayuso, quien aludió al "dinero público, sobres, saunas, escuchas y cloacas" de los socialistas.

Ayuso criticó que mientras tanto el presidente del Gobierno y su mujer "huyen a China" para "dar lecciones" mientras no son capaces de dar explicaciones "ni por la gestión del AVE". "Deberían simplemente pedir perdón a los españoles y marcharse a casa, nada más", ha concluido.