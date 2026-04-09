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El running de Mar Flores en Asturias a la vera del río Nalón: "Es una tierra privilegiada"

La modelo presenta en San Estaban su libro de memorias, "Mar en calma"

El running de Mar Flores en Asturias a la vera del río Nalón: "Es una tierra privilegiada"

El running de Mar Flores en Asturias a la vera del río Nalón: "Es una tierra privilegiada"

María González Falcó

Valeria Montero

"Esté donde esté siempre intento hacer mis rutinas de deporte", confiesa Mar Flores a sus seguidores. Y esta jueves está en Asturias, en una tierra que califica como "privilegiada". La modelo madrileña presenta en San Esteban su libro de memorias, "Mar en calma".

Cinco kilómetros a la vera de la desembocadura del río Nalón y una conclusción: "No puede ser esto más bonito". Mar Flores presenta en el Gran Hotel Brillante de San Esteban un libro polémico en el que desvela detalles de su vida hasta ahora desconocidos. "Estoy en un hotel donde Ruben Darío pasaba sus veranos", apunta la modelo.

¿Por qué Mar presenta su libro en San Esteban?

"Se pusieron en contacto conmigo del hotel. Me dijeron que habían presentado otros libros. Compañeras mías de trabajo me comentaron que habían ido allí, que habían estado muy agradables. Y bueno, como estoy en promoción del libro todo este ciclo, pues me parecía interesante. Aparte, no conozco tampoco esa zona", explica en una entrevista para LA NUEVA ESPAÑA.

Mar Flores llega a Asturias tras un viaje a República Dominicana para presentar su libro en Santo Domingo. "Ha sido un éxito, vengo muy contenta, y tengo propuestas para promocionar el libro por Latinoamérica, con lo cual es un lujo que me pasen estas cosas totalmente inesperadas", confiesa.

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Escribir un libro no ha sido fácil. Interpreta su éxito actual como el fruto de "un buen trabajo, un buen libro, una buena reflexión y de una buena cabeza".

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