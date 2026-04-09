La sequía de médicos de atención primaria en Asturias comenzará a revertir en 2028, pronostica la consejera de Salud

La prolongada escasez de médicos de atención primaria en Asturias comenzará a revertir de manera efectiva en 2028. Así lo pronosticó ayer la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, en el acto de inauguración del XXIV Encuentro Regional de Residentes de Medicina y Enfermería de Familia y Comunitaria, celebrado en el Palacio de Congresos de Oviedo (Edificio Calatrava).

La doctora Saavedra señaló que dentro de dos años se concitarán tres factores complementarios: una cifra razonable de incorporaciones de médicos jóvenes con la especialidad recién hecha; una “disminución del número de jubilaciones de facultativos” con respecto a los últimos años; y los frutos del trabajo de la Oficina de Captación de Profesionales para intensificar la atracción de médicos de otras comunidades autónomas.

“La edad media de las plantillas está descendiendo. El relevo generacional en atención primaria es una realidad que se va a sentir con fuerza en los próximos años”, explicó la titular de Salud.

Contratos de interinidad y plazas de enfermeras especialistas

La Consejera se comprometió a dotar de “estabilidad” a los médicos que concluyen su residencia mediante “contratos de interinidad”. Todo ello en la línea de consolidar la red de atención primaria, elemento que "da la esencia y la diferencia al sistema sanitario público”.

Conchita Saavedra también transmitió un mensaje a las enfermeras que tienen la especialidad familiar y comunitaria. “En las próximas dos o tres semanas se empezarán a dar las plazas, y eso va a marca una diferencia en el futuro”, aseveró.

Reconocer a los tutores de residentes

Otro colectivo aludido por la titular de Salud fue el de tutores de residentes: “El trabajo de los tutores, que hace posible un sistema de formación especializada sólido y prestigiado en Europa, aún no está suficientemente reconocido. Ese reconocimiento será una realidad en breve con la aprobación del decreto correspondiente”.

Conchita Saavedra hizo hincapié en que en la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Asturias “se han formado 2.000 profesionales”.

El foco en la investigación

En su cita anual, el Encuentro Regional de Residentes de Medicina y Enfermería de Familia y Comunitaria pone el foco en la investigación como “competencia clave para mejorar la calidad asistencial y los resultados en salud de la población”.

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Durante la jornada de ayer se presentaron los trabajos finales de los MIR (médicos) y EIR (enfermeras) de Familia y Comunitaria en su último año, reconocidos por las sociedades científicas.