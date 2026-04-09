TSK, a punto de salir a Bolsa, dispara un 64% sus beneficios hasta los 32 millones

La empresa asturiana de ingeniería TSK obtuvo en 2025 un beneficio de 32 millones de euros, lo que supone un aumento del 64,3% en comparación con el año anterior. Asimismo, sus ventas ascendieron a los 1.035 millones, una cifra "ligeramente superior" a la de 2024 (entonces fueron 1.012 millones), según ha informado este jueves la compañía, que prepara su salida a Bolsa para el mes de mayo con una valoración estimada entre los 550 y los 600 millones de euros.

El resultado de explotación (ebitda) de TSK, afincada en Gijón, se situó en los 99,7 millones, un incremento del 37%.

En función de las áreas de actividad, el 91% de los ingresos provino del área de transición energética y digitalización. El 9% restante lo aportó la división de manejo y transporte de materiales y minerales críticos, conocida en el sector de la ingeniería como "handling & mining".

En cuanto a diversificación geográfica, TSK obtuvo un 78% de sus ventas en proyectos desarrollados en América, el 12% en Europa, y el 10% restante en el resto del mundo.

Para el CEO de TSK, Joaquín García Rico, “2025 ha sido un ejercicio en el que la compañía ha consolidado la senda de crecimiento de actividad y rentabilidad iniciada en el ejercicio 2022 y ha sentado las bases para dar un nuevo salto apoyada en su experiencia industrial, su capacidad de innovación tecnológica en sectores claves como los de la transición energética y la digitalización, y el posicionamiento en regiones de gran potencial de crecimiento como América y Europa donde TSK posee una gran experiencia".

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Según ha recordado la empresa, esta disponía al término del pasado ejercicio de una cartera por un valor estimado de 1.300 millones de euros, distribuidos en 29 proyectos en doce países. Cuenta con una plantilla de 1.500 personas.