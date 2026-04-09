Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

TSK, a punto de salir a Bolsa, dispara un 64% sus beneficios hasta los 32 millones

La mayoría de los ingresos de 2025 de la empresa asturiana de ingeniería provino de proyectos energéticos y digitales en América

Sede corporativa de TSK, en el Parque Tecnológico de Gijón. |

Sede corporativa de TSK, en el Parque Tecnológico de Gijón. |

Yago González

Yago González

Oviedo

La empresa asturiana de ingeniería TSK obtuvo en 2025 un beneficio de 32 millones de euros, lo que supone un aumento del 64,3% en comparación con el año anterior. Asimismo, sus ventas ascendieron a los 1.035 millones, una cifra "ligeramente superior" a la de 2024 (entonces fueron 1.012 millones), según ha informado este jueves la compañía, que prepara su salida a Bolsa para el mes de mayo con una valoración estimada entre los 550 y los 600 millones de euros.

El resultado de explotación (ebitda) de TSK, afincada en Gijón, se situó en los 99,7 millones, un incremento del 37%.

En función de las áreas de actividad, el 91% de los ingresos provino del área de transición energética y digitalización. El 9% restante lo aportó la división de manejo y transporte de materiales y minerales críticos, conocida en el sector de la ingeniería como "handling & mining".

En cuanto a diversificación geográfica, TSK obtuvo un 78% de sus ventas en proyectos desarrollados en América, el 12% en Europa, y el 10% restante en el resto del mundo.

Para el CEO de TSK, Joaquín García Rico, “2025 ha sido un ejercicio en el que la compañía ha consolidado la senda de crecimiento de actividad y rentabilidad iniciada en el ejercicio 2022 y ha sentado las bases para dar un nuevo salto apoyada en su experiencia industrial, su capacidad de innovación tecnológica en sectores claves como los de la transición energética y la digitalización, y el posicionamiento en regiones de gran potencial de crecimiento como América y Europa donde TSK posee una gran experiencia".

Noticias relacionadas

Según ha recordado la empresa, esta disponía al término del pasado ejercicio de una cartera por un valor estimado de 1.300 millones de euros, distribuidos en 29 proyectos en doce países. Cuenta con una plantilla de 1.500 personas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
  4. Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  7. Un emblemático restaurante de Gijón sale a subasta por segunda vez por un precio mínimo de 1,25 millones
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)

El Corte Inglés lanza los Ocho Días de Oro con descuentos de hasta el 30% en más de 600 marcas

El Corte Inglés lanza los Ocho Días de Oro con descuentos de hasta el 30% en más de 600 marcas

“Muniellos está sólidamente protegido”, asegura el Gobierno de Asturias tras tachar de “desfavorable” la Unesco el funcionamiento de la Reserva de la Biosfera

“Muniellos está sólidamente protegido”, asegura el Gobierno de Asturias tras tachar de “desfavorable” la Unesco el funcionamiento de la Reserva de la Biosfera

TSK, a punto de salir a Bolsa, dispara un 64% sus beneficios hasta los 32 millones

TSK, a punto de salir a Bolsa, dispara un 64% sus beneficios hasta los 32 millones

Las empresas europeas son opacas en relación a su impacto ambiental, desvela una investigación de la Universidad de Oviedo

El autor de clásicos como "Yo soy aquel", "Se nos rompió el amor" o "Lo mejor de tu vida" para el que la música en español reclama el premio "Princesa"

El rediseño de la arquitectura sanitaria que necesita Asturias, según el exconsejero Faustino Blanco

El rediseño de la arquitectura sanitaria que necesita Asturias, según el exconsejero Faustino Blanco

Dos exconsejeros (ahora altos cargos) amenazados por el terreno minado del duro informe del "caso Cerredo": sombras vertidas sobre su gestión en el Principado

Dos exconsejeros (ahora altos cargos) amenazados por el terreno minado del duro informe del "caso Cerredo": sombras vertidas sobre su gestión en el Principado

Las previsiones de la campaña de la renta en Asturias: menos declaraciones a pagar, pero el importe sube en 17 millones de euros

Las previsiones de la campaña de la renta en Asturias: menos declaraciones a pagar, pero el importe sube en 17 millones de euros
Tracking Pixel Contents