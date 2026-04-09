La valoración de la discapacidad registra una demora de 9 meses, frente a los 32 meses de 2023

La espera media para una valoración de la discapacidad en Asturias era de 32 meses en 2023 y es ahora de 9,2 meses, según los datos que ha facilitado esta mañana en la Junta la consejera de Salud, Conchita Saavedra.

El “compromiso” de su departamento es que a finales de este año “nadie vea vulnerados sus derechos por un retraso injustificado y que estemos en “la demora marcada por la normativa”, que es de un máximo de seis meses, ha precisado la titular de Salud.

Conchita Saavedra ha comparecido ante la Comisión de Salud de la Junta para responder a varias preguntas relacionadas con la acción de su departamento. El diputado de Foro Adrián Pumares le ha planteado qué actuaciones está llevando la Consejería de Salud para reducir la lista de espera en la valoración de la discapacidad, una responsabilidad que en la presente legislatura ha pasado de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a de la Salud.

Pérdida de prestaciones económicas

Pumares ha indicado que “hay personas que han perdido determinadas prestaciones económicas por retrasos en la valoración que han superado hasta cuatro años”. Por ejemplo, debido a la imposibilidad de “aplicar una desgravación fiscal”. A juicio del diputado forista, “correspondería que la Administración asumiese esas consecuencias”.

La Consejera ha argumentado que se han implementado “una normalización de procedimientos” y otras medidas que “no son anuncios, sino realidades que están dando resultados”.

En concreto, ha indicado Saavedra, “hemos conseguido cuadruplicar el ritmo mensual de valoraciones”. Si en el año 2023 se hacían 576 al mes, ahora se efectúan 2.287. De ahí la reducción de la demora media de 32 meses en 2023 a 9,2 meses en el momento actual.

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La normativa española establece un plazo máximo de seis meses (180 días) desde que se registra la solicitud hasta la resolución de reconocimiento de la dependencia y el programa individual de atención.