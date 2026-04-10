Agenda: qué hacer hoy viernes 10 de abril en Asturias

Oviedo

Encuentro con la escritora Carmen Domingo en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club acoge a las 19.30 horas un encuentro con la filóloga y escritora Carmen Domingo, que presenta "La soledad tenía un precio", biografía de Carmen Díez de Rivera –figura clave de la Transición y primera directora de gabinete de Adolfo Suárez–, con la que ha ganado el premio "Comillas" 2026, en la que reivindica su legado político, desde la legalización del PCE hasta su temprana defensa de las políticas medioambientales. Estará presentada por Ana Rodríguez, letrada de la Junta General del Principado y especialista en derechos humanos, de las mujeres y digitales.

Gala Treinta Aniversario

El Teatro Campoamor acoge a las 18.30 horas, la Gala del 30 aniversario de la Escuela Municipal de Música M.ª Teresa Prieto, un concierto de acceso libre hasta completar aforo.

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Cultura OFF

El Teatro Filarmónica acoge a las 19.30 horas, "Un "cortao" en el cielo", un espectáculo de zarzuela incluido en el ciclo Cultura Off que combina ironía, parodia y cuplés del género frívolo, con entradas a 10 y 8 euros.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno acoge a las 19.00 horas, la presentación de "Lo sabes aunque no te lo he dicho", de Candela Sierra, que estará acompañada por Carol Medina.

Kuivi Almacenes

Kuivi Almacenes acoge a las 21.00 horas, el concierto de Matöse, banda asturiana de punk rock alternativo, en una actuación de acceso libre.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Centro Municipal Pumarín Gijón-Sur

"Mitos y errores en la enfermedad celiaca" es la charla que se ha organizado por parte del Centro Salud Roces-Montevil en el centro municipal de Gijón-Sur. Dará comienzo a las 17.00 horas y es una actividad abierta a pacientes, familias y todas las personas interesadas en conocer mitos y errores en torno a la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca, sobre alimentación saludable sin gluten, aprender a leer etiquetas, taller de recetas y entrega de recetario, etc.

Ateneo Jovellanos-Escuela de Comercio

La abogada y escritora gijonesa Arantxa García Roces presenta a las 19.00 horas su última novela, "El silencio de la casa azul". Estará acompañada por la escritora Aida Sandoval. Se trata de una novela histórica de intriga y amor, a caballo entre Cuba y Asturias.

Escuela de Comercio

Organizada por la asociación de profesores de Latín y Griego, Céfiro, hoy se proyecta en el salón de actos de la Escuela de Comercio la película "Mediterráneo", del director Marcel Barrena, dentro del XV Ciclo de cine griego. Será a las 18.00 horas.

Ateneo de La Calzada

La Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada ha organizado para hoy una charla sobre seguridad y precauciones, con informaciones básicas para el día a día, que impartirá un inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Será a las 19 horas y se plantea como una cita para resolver dudas y adquirir hábitos para vivir con mayor tranquilidad. Acceso libre hasta completar aforo.

Escuela de Comercio

En la segunda planta de la Escuela de Comercio, organizada por la librería La Buena Letra, se presenta hoy a las 19.00 horas el libro "Pirelli al rojo vivo", de Julio Rodríguez. La entrada es libre.

Agrupación Artística Gijonesa

Hoy a las 19.30 horas, en la sede de la asociación (calle Severo Ochoa, 20) habrá un nuevo Festival de la Agrupación Artística Gijonesa, con actuaciones de Begoña Pescador, Goyo Suárez, Gelín y su guitarra, Gerardo Rejo, María Cano y con Manu Miranda como artista invitado. El grupo de baile lo dirige Paula Álvarez Cueto y la presentación corre a cargo de Emilio Dorado.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

Dentro del festival In-edit, hoy se proyecta a las 18.30 horas en el Antiguo Instituto "Daimon Tour", un documental que se adentra en la intimidad de la banda "Warcry" para recoger experiencias, entrevistas, anécdotas y momentos de vida compartidos entre los miembros de la banda asturiana. La presentación corre a cargo deTiti Muñoz, director del film, y de Pablo García, miembro de la banda "WarCry". La entrada gratuita con reserva previa. Horas después, a las 21.00 horas, en el patio del Antiguo Instituto el festival dedicará un sentido reconocimiento a Jorge Ilegal con la proyección del documental "Mi vida entre las hormigas". El film sobre la vida y trayectoria de Jorge Martínez y su histórica banda "Ilegales"

Antiguo Instituto

En la sala de conferencias del Antiguo Instituto hoy tendrá lugar otro de los "Encuentros poéticos" organizados por la Asociación Cultural Encadenados. En este caso será con la poeta Carmen Echegaray. La entrada es libre y el acto dará comienzo a las 19.30 horas.

Centro Municipal Pumarín Gijón-Sur

A las 19.30 horas tendrá lugar en Pumarín Gijón-Sur un concierto con Juan Parrilla, uno de los grandes del flamenco nacional, al que acompañará alumnado del seminario de flamenco del Conservatorio profesional de música y danza de Gijón La entrada es libre hasta completar aforo.

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, dentro de la programación ofrecida por Laboral Cinemateca, hoy se proyecta "Love letters" de Alice Douard (Francia, 2025) en el Paraninfo de la Labora.

Centro Municipal de El Llano

Dentro del ciclo de cine de la Cultural Gijonesa hoy se proyecta en el salón de actos de El Llano, a las 19.00 horas, "La octava mujer de Barba Azul".

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas, y los domingos a las 12.30.

Avilés y comarca

Tina Gutiérrez canta "Con nombre de mujer"

La cantante Tina Gutiérrez dará un concierto a las 19.30 horas en el teatro Clarín de Soto del Barco.

Tina Gutiérrez. / LNE

"Con nombre de mujer" es un recital que tiene como objetivo reivindicar los derechos de las mujeres y dar un mensaje contra la violencia machista.

Teatro en el Centro Niemeyer

Enmarcado dentro del programa del Festival de Cine LGBT, el auditorio del Centro Niemeyer acoge a las 20.00 horas "El rey de la farándula". Una obra que entrelaza ficción y realidad, mostrando a un monarca que, pese a las guerras y la decadencia imperial, halló refugio en la escena teatral.

Proyección de "Viernes con voz femenina"

La Casa de las Mujeres acoge el último documental del ciclo "Mujeres artistas: contadoras de historias", con una sesión dedicada a una de las grandes profesionales de la fotografía, Cristina García Rodero. Será a las 18.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Teatro familiar en Versalles

El centro sociocultural Los Canapés acoge a las 18.00 horas la representación de "Mysterium", a cargo de El Ilusionista Producciones. La entrada es libre hasta completar aforo para público familiar a partir de 6 años.

Exposición "Miradas de África"

Desde el 7 al 24 de abril la Casa de las Mujeres acoge la exposición de fotografías "Miradas de África", de la abogada, guía de montaña y viajera Luz Vidal con la que pretende dar a conocer algunas de las situaciones que afrontan las niñas y mujeres de países en los que ha estado como Benín, Etiopía, Namibia, Kenia, Camerún. Se puede visitar de forma gratuita en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Festival de la Cerveza en Langreo

Langreo acoge este fin de semana el Festival Internacional de la Cerveza Artesano d’Asturies en los jardines de la Pinacoteca Eduardo Úrculo, hasta completar aforo, con dieciocho productores de cerveza, "foodtrucks" y actuaciones musicales Hoy, a la 18.00 horas, será la apertura del recinto, con acceso libre. A las 19.00 horas será el pregón, a cargo de Greta García. Y, después, de 19.30 a 4.00 horas, tarde y noche de conciertos con "Midnite Sailors", "Gemtonics", "Ribano", "Dixebra", "Ochobre" y "DJ La Güeriata".

Fiestas de la Flor en Lena

El concejo de Lena disfruta estos días de sus fiestas de La Flor. Hoy se disputará, desde las 9.30 horas, "La Vueltina de Dani", carrera solidaria organizada por el Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Cristina de Lena. También abrirá el Mercáu Tradicional en La Caleya, al igual que durante el fin de semana. Por la tarde, a las 17.00 horas, habrá baile en la Residencia Canuto Hevia, con "Dani y su acordeón". "Fania Blanco Show" y "Trío Fusión" serán los protagonistas de la verbena de la noche, desde las 22.30 horas.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título "María y Ana", con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el jueves 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Concierto en Grado

El Auditorio de Grado acoge a las 20.00 horas el concierto "The Forrest Rock Band", la banda sonora de la película "Forrest Gump" en directo, con hasta 30 canciones nº 1 de Bob Dylan, Joan Baez, Jackson Browne, Simon & Garkfunkel... Un concierto que recrea en directo la banda sonora de una de las películas más famosas de la historia del cine, "Forrest Gump". La suite que compuso Alan Silvestri es de una calidad suprema, llena de emoción, ternura, tristeza y optimismo y el director Robert Zemeckis ilustró con más de 30 canciones la historia social, política y musical de Estado Unidos, a lo largo de 40 años. Entradas gratuitas en la biblioteca de Grado (dos por persona).

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición "Libro de oraciones", de la collagista Carmen Santamarina, una propuesta que continúa su indagación a partir de la lectura y el estudio de poetas con un discurso femenino y feminista. El abanico de referencias de la artista va desde sor Juana Inés de la Cruz hasta la poeta asturiana Lourdes Álvarez, pasando por autoras como Anne Carson, Sylvia Plath u Olvido García Valdés. A partir de versos de sor Juana –escritora en una sociedad de valores culturales masculinos–, Santamarina construye un relato visual con sus materiales habituales: fotografías antiguas en impresión giclée y técnicas mixtas (pintura, pan de oro y objetos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

"Es tiempo de romería", en la Casa de los Hevia (Villaviciosa)

La Casa de los Hevia (Villaviciosa) acoge hasta el 26 de abril la exposición "Es tiempo de romería: una visión contemporánea a través del arte", un proyecto de la asociación Espacio de Creación y Didáctica. La muestra reúne a artistas asturianos de los siglos XX y XXI –entre ellos Gonzalo Juanes, Virginia López, Benjamín Menéndez y Maite Centol– en una propuesta colectiva y multidisciplinar que, desde las artes plásticas, ofrece una mirada contemporánea sobre un rasgo festivo, popular y social de la cultura asturiana: las romerías o fiestas de prao. Horario de visita: de miércoles a sábado, de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Oriente

Cine en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís tiene a las 18.00 horas una cita con el cine infantil con la proyección de la película de animación "Little Amélie", dirigida por Mailys Vallade, Liane-Cho Han Jin Kuang. Hasta los dos años y medio, Amélie se describía como un tubo digestivo inerte y vegetativo. Luego llega el acontecimiento fundador que la hace caer en el universo infantil. A lo largo de los siguientes seis meses se suceden el descubrimiento del lenguaje, de los padres y hermanos, el jardín del paraíso, las pasiones (Japón y el agua), los disgustos (la carpa), las estaciones, el tiempo... Todo lo que a partir de los tres años constituye la persona humana para siempre. Porque a esa edad todo está decidido, tanto la felicidad como la tragedia... Ese es el mensaje que nos envía este bebé de mirada traviesa, que observa el mundo con agudeza.

Exposición "Sidra 2025", en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Ruenes (Peñamellera Alta) expone hasta el 17 de abril "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Occidente

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Parque de la Vida en Luarca

El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Sobre una parcela de 32.000 m² anexa al Centro de Recuperación de Especies que Cepesma gestiona en La Mata, se ubican estas instalaciones que tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. Las visitas requieren siempre reserva previa llamando a los teléfonos 689570708 y 660660400. De lunes a viernes: visitas guiadas solo para centros educativos y grupos de diez o más personas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas. Sábados, domingos y festivos: visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas no guiadas, 12.00 y 16.30 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

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El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.