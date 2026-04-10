Asturias cierra la campaña del oricio, que deja más de de 270.000 euros de rentabilidad y unas capturas por encima del límite fijado

Fin a la campaña del oricio en Asturias con resultados más que aceptables, según la Consejería de Medio Rural. Durante los doce días hábiles se capturaron 16.474 kilos en los tres sectores establecidos, a los que se suman 788 kilos del nuevo ensayo experimental en el oriente. El total ha ascendido a 17.262 kilos, ligeramente por encima de los 17.000 máximos fijados en la campaña de este año (2.000 más que en 2025).

El año pasado fueron 13.870 kilos de ejemplares capturados, a una media de 1.066 kilos diarios.

La participación del sector ha sido elevada en todos los ámbitos (se dieron 140 licencias), con un esfuerzo equilibrado y rendimientos muy altos en los sectores I (ría del Eo hasta el río Barayo) y II (río Barayo hasta la ría del Nalón). El sector III (ría del Nalón hasta la desembocadura del río Espasa) mostró un rendimiento más moderado, acorde con su mayor sensibilidad biológica. El precio medio alcanzado en primera venta, 15,75 euros por kilo, permite situar la rentabilidad total de la campaña en 271.876 euros, un resultado especialmente significativo para un recurso que tradicionalmente no había sido considerado profesional, según destaca la Consejería de Medio Rural.

Novedad

La campaña incorporó por primera vez una zona experimental de extracción en el oriente asturiano, limitada a los pedreros de Vega–Punta Carreros y Vidiago y sujeta a un estricto control mediante GPS, muestreos diarios y registro individualizado de capturas. Los 788 kilos extraídos abren la posibilidad de consolidar esta área como un cuarto sector de explotación en futuras campañas.

La Dirección General de Pesca Marítima destaca que la campaña 2026 del oricio "refuerza la viabilidad del modelo de gestión controlada, confirma la implicación del sector profesional y demuestra el valor del sistema de planes de explotación como herramienta esencial para la sostenibilidad y la rentabilidad del litoral asturiano". Los resultados de esta campaña servirán de base para el diseño del plan de gestión 2027.

Hay que tener en cuenta que la especie no se ha podido capturar hasta 2023 debido al mal estado de conservación, por eso el plan de capturas se regula en función de los datos de cada año. El erizo de mar se encontraba en veda total en Asturias desde septiembre de 2016 debido al mal estado de sus poblaciones. Durante este periodo se llevaron a cabo actuaciones en zonas submareales de la costa para su recuperación mediante una doble actuación: el trasplante de ejemplares adultos para que su presencia ejerciera un efecto de protección y refugio sobre los más pequeños, y la posterior suelta de 270.552 juveniles cultivados en el criadero del Centro de Experimentación Pesquera para la repoblación.