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Asturias continúa reduciendo los tiempos en la tramitación de la dependencia tras el "caos" de los últimos meses: ya se sitúan en 375 días

El plan de choque implantado por Derechos Sociales empieza a dar sus frutos, aunque el Principado sigue siendo la tercera comunidad española que más tarda en emitir una resolución

Tramitación de la dependencia.

Tramitación de la dependencia. / E. P.

Alicia García-Ovies

Oviedo

Derechos Sociales continúa recortando los tiempos de tramitación de la dependencia, después del “caos” provocado por la implantación de la historia social única. A finales de marzo, la espera media se situaba en 375 días. Sin embargo, Asturias se sitúa como la tercera comunidad española que más tarda en emitir una resolución, según el Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) correspondiente al primer trimestre del año.

El Principado puso en marcha el pasado mes de febrero un plan de choque específico dotado con 2,2 millones para intentar reducir los plazos de la tramitación, tras firmas a principios de año más de 450 días de espera. En el mismo, se contemplaban medidas como la reorganización del servicio o la contratación urgente de 41 funcionarios. También anunciaron un refuerzo de los procesos informáticos.

El objetivo del Gobierno asturiano es lograr alcanzar los 180 días de media, establecidos legalmente, para final de año.

Actualmente, las personas beneficiarias con prestación efectiva en Asturias ascienden a 32.971. Mientras que 883 asturianos cuentan ya con resolución, pero aún no han recibido ningún tipo de prestación. En España, en este primer trimestre del año el número de personas con prestación efectiva vuelve a alcanzar un nuevo máximo histórico: 1.655.446 personas.

“La transición demográfica que vive España se intensificará en los próximos años. Que el sistema responda mejor cada trimestre, precisamente cuando esa presión aumenta, es un dato que va más allá de la gestión: habla de la solidez de un modelo público de cuidados y apoyos que funciona”, subrayó este viernes Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, en la presentación de los resultados del panel.

Noticias relacionadas y más

En Asturias, más de 7.700 personas continúan todavía en lista de espera de la dependencia (más de un 15% por encima de la media nacional).(más de un 15,51% por encima de la media nacional).  Solo el año pasado, 1.245 personas fallecieron esperando a ser valoradas por el Principado (12.466 si se analiza el periodo entre 2017 y 2025).

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