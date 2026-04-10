Atención padres asturianos: empieza el plazo de solicitudes para elegir cole o escuelina para tus hijos el curso que viene
Estos son todos los documentos que hay que presentar
La cuenta atrás para matricular a tu hijo o hija en un colegio o una escuelina en Asturias ya ha comenzado. Quedan solo dos días. El próximo lunes, día 19 de abril, se abre en toda la región el periodo de presentación de solicitudes, el primer gran paso del proceso de admisión de alumnos para el curso que viene. Ese plazo finalizará el 24 de abril. Es decir, las familias tienen dos semanas para reunir todos los documentos necesarios.
¿Qué hay que hacer? Descargar y rellenar los impresos que están disponibles en Educastur (para colegios y escuelinas) o a través del Principado en la ficha de información pública con el código AUTO0237T03. Esos dodumentos deberán ser entregados, a partir del lunes, en el centro elegido como primera opción (hay que poner de forma obligatoria cuatro) o a través de registro dirigido a la Consejería de Educación. "En el caso de que la escuelina solicitada aún no haya entrado en funcionamiento, se podrá entregar la solicitud en el centro educativo de referencia a efectos de admisión", aclara el Principado.
Los criterios que más puntúan
Además de ello, habrá que presentar otros documentos básicos que acrediten los puntos que entran en el baremo. Los criterios que más puntúan son la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el mismo centro (8 puntos), y la proximidad del domicilio o lugar de trabajo (hasta 8 puntos si se encuentra en el área de influencia del centro y 5 si está en áreas limítrofes). Otros criterios son: las rentas per cápita (de 1 a 4 puntos), tener a padres, madres o tutores legales en el centro (1 punto), la condición de familia numerosa, de alumnado nacido de parto múltiple, familia monoparental o situación de acogimiento familiar (1 punto), discapacidad en el alumnado (hasta 1 punto) y la condición de víctima de violencia de género (1 punto).
En caso de empate
En caso de empate, se aplica el llamado "sorteo de la letra", que este año tuvo como resultado RJ en sentido descendente (de la Z a la A). Esto significa que tendrán prioridad los alumnos que se apelliden Rivera, Rico o Riego frente a los Rodríguez, Ruiz o Suárez, que estarán a la cola. Sin embargo, y como consecuencia de la crisis de natalidad, este paso ya no tiene la relevancia de años atrás.
Además de todo lo anterior, es imprescindible presentar una fotocopia del DNI de los padres y del libro de familia.
Matriculación
Después del plazo para presentar la solicitud, viene la publicación de la lista de admitidos y excluidos el 6 de mayo. A partir de ahí hay un periodo de alegaciones, que tendrá lugar del 7 al 11 de mayo, y las listas definitivas saldrán el 28 de mayo. En las escuelinas saldrán un día antes, el 27.
En esas listas ya sabremos si nuestro hijo o hija ha sido admitido en el centro elegido como primera opción o en el segundo o en el tercero... Y, por tanto, ya se podrá hacer la matrícula. ¿Cuándo? En Infantil y Primaria, del 16 al 23 de junio. Mientras que en las escuelinas se hará del 25 de junio al 3 de julio.
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