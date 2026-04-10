El uso del autobús sube en Asturias y el del AVE cae de forma generalizada en toda España tras el accidente de Adamuz

El uso del autobús en Asturias creció un 3,2% en lo que va de año, en sintonía con la tendencia general en España, según los datos publicados este mismo viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el transporte de viajeros en el país. En febrero, fueron 3.597 usuarios los que registró el autobús en la región, y 3.647 en enero, cifras superiores en aproximadamente 1.000 personas más por cada mes respecto a los mismos periodos el año pasado.

En España crece un 5 % el uso del autobús, liderado por el de larga distancia. Extremadura lidera el crecimiento del uso del autobús y Galicia, la caída. Por comunidades autónomas, los mayores incrementos de viajeros en autobús se registraron en febrero en Extremadura (8,9 %); el País Vasco (7,9 %) y Castilla y León (7,5 %). Por el contrario, el uso del autobús se redujo en Galicia (3,9 %); Murcia (3,6 %); Comunidad de Madrid (-1,4 %) y Valencia (-0,9 %).

Por contra, la alta velocidad ha caído un 32% en febrero tras el trágico accidente del pasado enero en Adamuz (Córdoba), lo que supone la mayor bajada desde covid. El INE no tiene desglosados los datos de viajeros en tren por comunidades.

Según el INE, ese retroceso contribuyó a que, en conjunto, el transporte interurbano por ferrocarril cayera en febrero un 15,8 % interanual y lo utilizaran casi 49 millones de personas.

Las cifras de febrero también recogen otras incidencias ocurridas en la red ferroviaria española durante enero y febrero, incluidas las registradas en los servicios de Rodalies (las cercanías de Cataluña). El uso de los cercanías, en conjunto, cayó un 13,8 % interanual.

En total, el transporte público español fue utilizado en febrero por más de 470,1 millones de pasajeros en todas sus modalidades, un 0,1 % menos que un año antes.

Transporte en ciudades

El transporte urbano dio servicio a más de 299,5 millones de viajeros en febrero y aumentó un 2 % en tasa interanual, en tanto que el transporte interurbano disminuyó un 4,2 % y lo utilizaron 129,4 millones de personas.

Dentro del interurbano destacó el incremento del 5 % en el uso del autobús, en especial en los trayectos de larga distancia, que aumentaron un 15,1 % interanual y fueron utilizados por 1,5 millones de pasajeros, una parte de ellos en sustitución de las citadas líneas ferroviarias cortadas temporalmente o con incidencias.

Dentro del transporte urbano, el INE resalta el metro, que aumentó un 3,6 % en comparación con febrero del año pasado y lo hizo en todas las ciudades que poseen esta opción de transporte.

El mayor incremento, de casi un 19 %, se registró en el metro de Palma y el menor, del 1,4 %, en el de Sevilla.

Avión a la baja

Por su parte, el transporte aéreo dentro de España bajó un 1,8 % interanual y lo utilizaron 3,27 millones de pasajeros. El transporte entre la Península y las islas se redujo un 4,9 %; en tanto que los vuelos dentro de la Península cayeron apenas un 0,1 % y los interinsulares aumentaron un 4,1 %.