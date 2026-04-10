La vanguardia de los drones del Ejército Español se entrena en Cabo Noval: kamikazes, bombarderos... y hasta guiados por fibra óptica para eludir inhibidores

El Pelotón de Observación del Batallón "San Quintín" del Regimiento "Príncipe", en el acuartelamiento asturano de Cabo Noval, pasa por ser uno de los más avanzados en cuanto al uso de drones para fines militares del Ejército de Tierra. Este viernes mostraron ante la ministra de Defensa, Margarita Robles, algunas de sus capacidades, llevando a cabo, por ejemplo, el tercer vuelo militar de un dron guiado por fibra óptica, una tecnología que impide el uso de inhibidores.

El Pelotón de Observación cuenta con drones FPV (First Person View) kamikazes; pequeños drones de reconocimiento, capaces de colarse en viviendas o bunkers; drones dotados de cámaras térmicas y tambien drones bombarderos, que pueden llevar granadas de 60 milímetros, capaces de dañar un vehículo blindado o acabar con uno o varios soldados.

Según explicó el cabo primero David Domínguez, el pelotón combina drones con tiradores de precisión, dotados de fusiles con mira telescópica. También disponen de drones nodrizas, que pueden llevar otros drones y soltarlos en las zonas donde se pretende alcanzar un objetivo.

VÍDEO: Luis Ángel Vega / FOTO: Irma Collín

La unidad cuenta igualmente con Sky-drones, valorados en más de 20.000 euros, redes cazadrones y escopetas para abatir este tipo de aeronaves con perdigones.

En la exhibición, la ministra Margarita Robles ha podido ver en funcionamiento un FPV, un dron bombadero, un dron nodriza y un dron movido por fibra óptica, todo ello con "impecables" resultados.

El general Amador Enseñat, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, y el coronel José Miguel Garcés, jefe del regimiento "Príncipe", explicaron que "la utilización de los drones y los contradrones es una de las prioridades" del Ejército de Tierra. Enseñat explicó el proceso: "Primero, obtener lecciones aprendidas de los conflictos. Segundo, obtener lecciones aprendidas de los despegues. Tercero, tener la iniciativa de trabajar de abajo arriba, de poner en práctica todo lo que se aprende. Luego, a través del mando de adiestramiento y doctrina, hacer una extensión horizontal para que no solo se beneficie esta unidad, sino que se beneficien todas".

"Dentro de los drones, necesitamos, como aquí, las pequeñas unidades, los batallones que tienen que utilizarlos, pero también tendremos que tener, y de hecho vamos a tener muy pronto, drones de mayor envergadura, ya sea para la obtención de información, ya sea para ataques", añadió el general.

Resaltó que recibirán en breve los drones SIRTAP, diseñados para cumplir misiones avanzadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, "que van a estar ubicados muy cerca de aquí, en la base aérea de Virgen del Camino, y van a proporcionar al Ejército de Tierra una información de elevada distancia". Con todo ello, el Ejército podrá enfrentarse a una nueva y gran realidad de las tácticas militares.