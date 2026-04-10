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"Cierra bien puertas y ventanas este fin de semana": la Guardia Civil pone en alerta a toda la población

Los agentes piden dar varias vueltas de llave a la cerradura de casa

Cerradura de una vivienda.

Cerradura de una vivienda. / Europa Press

Alejandra Carreño

"Cierra bien puertas (con vuelta de llave) y ventanas este fin de semana". Es la alerta general que ha lanzado la Guardia Civil, tras el fin de las vacaciones de Semana Santa. Aunque el gran periodo vacacional de abril ya ha terminado, los robos en casas continúan. Y con la primavera y el buen tiempo, las salidas son ahora más frecuentes. Ante ello, el Instituto Armado ha emitido un aviso especial para toda la población.

"Si vas a ausentarte de tu domicilio este fin de semana, no publiques tus planes en redes sociales. Cierra bien puertas y ventanas. No se lo pongas fácil a los amigos de lo ajeno", destaca la Guardia Civil. Esas son las reglas básicas para evitar robos en casa.

Más robos en fin de semana

Durante estos días, los agentes han insistido en este tipo de mensajes. Es cierto que son cada vez más los ayuntamientos que están instalando cámaras de vigilancia en la zona rural. Pero el número es limitado y el riesgo es grande. Los robos suelen aumentar durante los fines de semana y periodos vacacionales, como el de Semana Santa que acaba de pasar. Los delincuentes buscan señales de ausencia prolongada, como persianas bajadas hasta abajo, buzones llenos o ausencia de movimiento en el hogar. También vigilan nuestras publicaciones en redes sociales.

No bajar persianas hasta abajo

Precisamente uno de los errores más comunes cuando nos ausentamos del domicilio es bajar las persianas hasta abajo. "No baje las persianas del todo. No dejes ropa tendida por tiempo prolongado. Pide a un vecino que recoja tu correo. Y no publiques tus planes en redes sociales hasta la vuelta", insiste la Guardia Civil.

Varios agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional, tuvieron hace una semana en Gijón un encuentro con los vecinos de la zona rural, a través de la Federación de asociaciones "Les Caseríes". Los mandos explicaron a los vecinos consejos para minimizar riesgos, como dejar todas las puertas cerradas -algo no siempre frecuente en la zona rural, según detectan–; detallaron el perfil de los delincuentes, siendo estos sobre todo bandas profesionales itinerantes; y remarcaron que, cada uno en sus competencias, "no escatiman en medios" cuando hay un incremento de casos de robos o saltos.

Noticias relacionadas y más

Luces encendidas

En este sentido, los expertos remarcan que al salir de casa es clave dejar las luces encendidas, sobre todo porque las bandas tienden con mucha frecuencia a evitar viviendas habitadas o con sospechas de estarlo. Inciden en que hay que dejar puertas y ventanas siempre cerradas y también que es clave tener alarma, sobre todo en las plantas de arriba, por donde suelen entrar los ladrones escalando la fachada.

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