Cincuenta años de AFA, cuando en el feminismo asturiano se debatía cada coma

Dice Gloria García-Nieto al recorrer las vitrinas y carteles que desde ayer cuelgan en el Archivo Histórico de Asturias en una exposición dedicada a los cincuenta años de la Asociación Feminista de Asturias (AFA), que ella preside, que al desempolvar y organizar todo ese material, además del mucho trabajo, se han encontrado con recuerdos de algunas que no están (la añorada Begoña Sánchez, muy citada ayer) y de momentos de toda aquella lucha: "Te acuerdas de cómo acabó aquella manifestación, esa acampada en Porlier que nos sacaron por los pelos, el debate intenso sobre el pacifismo cuando la OTAN, porque los debates, entonces, eran intensos, lo debatíamos todos, qué significaba esto o lo otro, si una reivindicación era feminista o simplemente era democracia... Hay momentos en que echo de menos esos debates", evocaba ayer.

Cartel de la asociación AUPEPM, embrión de AFA, junto al primer manifiesto y una de las primeras pancartas, debajo, a la derecha.

Ahora que la doctrina se sigue de una forma más ejecutiva y sin tanta duda metódica, García-Nieto no se queda en la añoranza y destaca que todos esos panfletos, manifiestos, recortes de prensa y programas de manos expuestos han de servir también para "encontrarse con una historia que el feminismo más joven no conoce". Son lagunas que ellas, las veteranas han experimentado cuando en una manifestación del 8M, por ejemplo, preguntan por el lugar que tienen que ocupar, les preguntan quienes son y, sin saber muy bien qué es eso de AFA, las mandan al grupo mixto.

Vista general de la muestra y detalle de lo expuesto. Abajo, a la izquierda, el primer cartel de AFA y el elaborado para esta exposición, obras, ambas de la artista Mabel Lavandera.

Antes de AFA fue AFDA, aunque perdió esa D de "democrática" por redundante, y todavía más atrás fue AUPEPM, asociación universitaria embrionaria del colectivo actual. Todas esas evoluciones se puden seguir en la muestra a través de los documentos expuestos, que en algunos casos evidencian o bien lo poco que se ha avanzado en algunos casos o la rebaja en las pretensiones radicales de entonces. El manifiesto de AFA de hace 50 años exigía la patria potestad de los hijos pero solo, "en tanto subsista la patria potestad sobre los seres humanos". Coletillas liberadoras que aplicaban también, por citar, al matrimonio.

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La directora del Archivo Histórico, Conchita Paredes, presidió la charla inaugural, antes de la visita guiada, en la que la historiadora Carmen Suárez reclamó cuidado para este archivo y vindicó la vigencia de AFA: "Seguimos en lucha, más vieyas pero no perdemos el humor, que nos conozcan, que nos conozcan bien". La muestra se puede visitar hasta el 5 de mayo.