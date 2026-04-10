Los cuarteles de la Guardia Civil que Sánchez le prometió a Asturias en 2019 y siguen sin llegar: "Seguimos con menos efectivos, instalaciones deterioradas y proyectos sin ejecutar", denuncia el PP

El diputado del Partido Popular por Asturias en el Congreso, Silverio Argüelles, denunció este viernes la "grave situación de abandono" de los cuarteles asturianos de la Guardia Civil. Asegura que el Gobierno de España no ha cumplido con las promesas realizadas en 2019, cuando anunció la construcción de nuevas instalaciones en Pravia, Llanera y Mieres. Siete años después, afirma, los proyectos "siguen sin ejecutarse, mientras persisten la falta de agentes y el deterioro de las infraestructuras".

Argüelles realizó estas declaraciones en una rueda de prensa frente al cuartel de Pravia, acompañado por el portavoz municipal del PP, Alberto Morán. Allí criticó que los anuncios del Ejecutivo se repitan sin avances reales. Según recordó, en 2019 el Partido Socialista comprometió tres nuevos cuarteles: dos con un presupuesto de 1,8 millones de euros en Pravia y Llanera, y otro en Mieres con una inversión de 42 millones.

El diputado popular aseguró que la situación no ha cambiado desde entonces. "Seguimos con menos efectivos, instalaciones deterioradas y proyectos sin ejecutar", afirmó. También denunció retrasos concretos, como el cuartel de Mieres, que aún no ha sido inaugurado, o la falta de avances en Llanera. En el caso de Pravia, criticó que el proyecto vuelva a anunciarse "como si fuera una novedad".

Además, advirtió de un déficit de unos 700 agentes en la Guardia Civil en Asturias y de unas instalaciones que, en muchos casos, presentan un estado "claramente deficiente". En este contexto, reprochó al Gobierno que anuncie inversiones a largo plazo, como el Plan de Infraestructuras hasta 2034, sin resolver las necesidades actuales.

Argüelles anunció que el Partido Popular llevará este asunto al Congreso de los Diputados. Entre las iniciativas registradas, destacan peticiones de información sobre el Plan de Infraestructuras (PLISE II), incluyendo ubicación, presupuesto y plazos, así como la solicitud de comparecencia del Ministro del Interior para que explique el estado real de los proyectos.

"Lo que está en juego no es un edificio, es la seguridad de los asturianos", afirmó el diputado, quien acusó al Ejecutivo de ofrecer "anuncios, retrasos y abandono" en lugar de soluciones. Por su parte, Alberto Morán criticó el incumplimiento de los compromisos en Pravia. Recordó que el nuevo cuartel fue prometido en 2019 y que, siete años después, las obras no han comenzado. “Nos vuelven a prometer lo mismo”, lamentó.

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El portavoz municipal también subrayó la falta de medios humanos y materiales con los que trabajan los agentes, pese a su compromiso con la seguridad. A su juicio, el retraso acumulado hará que los vecinos de Pravia tengan que esperar aún más para ver inauguradas las nuevas instalaciones.