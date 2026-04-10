Los economistas señalan que la "vía fiscal asturiana" es un "eslogan": "El impacto de las deducciones es muy limitado"

El decano del Colegio Profesional de Economistas de Asturias, Abel Fernández, considera que la denominada "vía fiscal asturiana", basada principalmente en el incremento de las deducciones en el IRPF, es "más un eslogan que una realidad", una "denominación rimbombante" que tiene unos impactos "muy limitados".

Abel Fernández señaló el Gobierno regional utiliza el término "vía fiscal asturiana" para contrarrestar su decisión de no deflactar las tarifas del IRPF para ajustarlas a la inflación, medida que durante algunos de los últimos ejercicios aplicaron otras comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco, y que La Rioja aplicará en 2026. El decano aseguró que el Principado busca una "diferenciación" que no es real "porque en otras comunidades también hay muchas deducciones" y, además, en el caso de las de Asturias "afectan a un reducido número de contribuyentes y sus cuantías son bajas".

Abel Fernández, acompañado por Agustín Fernández, presidente de Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), y Santiago Álvarez, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo y miembro del Colegio de Economistas de Asturias, presentaron ayer en Oviedo el estudio "Panorama de la Fiscalidad Autonómica" elaborado por el REAF.

Sobre la reforma del IRPF que ha aplicado el Principado, los economistas valoraron como positivo que el Principado haya incrementado los mínimos personales y familiares hasta el 10%, el máximo permitido, y que la comunidad haya dejado de tener tipos mínimos por encima de los estatales (al rebajarlos del 10 al 9%), aunque resaltaron que a nivel de recaudación se compensa con la elevación del máximo marginal (hasta el 26%). No obstante, dudaron de la eficacia de la política de deducciones. "Afectan a colectivos y contribuyentes muy concretos y su impacto en la recaudación no es muy relevante", señaló Agustín Fernández, presidente del REAF.

"Los beneficios fiscales no pueden suponer que la cuota del impuesto acabe siendo negativa, con lo cual ciertas deducciones que están muy condicionados al nivel de renta de los contribuyentes tienen una dudosa efectividad en el sentido de que después de aplicar los beneficios fiscales la cuota líquida ya está situada en cero en muchos casos, aparte de que muchas de esas personas no están obligadas a declarar", apuntó el profesor de Hacienda Pública Santiago Álvarez, que, a partir de los datos del presupuesto regional, destacó que todos los beneficios fiscales autonómicos en el IRPF suponen el 16% del total de lo que se podría recaudar, muy por debajo del 67% en el caso del impuesto de Patrimonio y del 59% en el caso de Sucesiones y Donaciones.

Además, Santiago Álvarez destacó que negativa de los gobiernos del Principado y de España a adaptar las tarifas del IRPF a la inflación está provocado "una progresividad en frío" porque los tipos medios aplicados se están incrementando. "Estamos pagando un sobreimpuesto muy elevado por la no adaptación de la tarifa", aseguró Santiago Álvarez.

El profesor universitario señaló que en los tramos bajos de rentas, Asturias está, en tributación, en la parte media de la tabla de las comunidades autónomas, mientras que para las rentas altas está en las posiciones superiores. "El agravio comparativo es mayor si se toma como referencia las comunidades vecinas e Galicia y Cantabria, que tienen una tributación menor en todos los tramos", señaló Santiago Álvarez.

Por su parte, el Gobierno del Principado insistió esta mañana que la rebaja del IRPF "aprobada por la mayoría progresista" de la Junta General beneficiará en la campaña de la renta que acaba de comenzar a 537.711 declarantes asturianos. Según las estimaciones de la Agencia Tributaria, se espera que se presenten 597.457 declaraciones, "de los que un 90% pagarán menos gracias a la modificación del impuesto", aseguraron fuentes del Gobierno regional.

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El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, puso en valor la política tributaria del Gobierno de Asturias en la Junta General y destacó "la tendencia al alza del impacto de las deducciones de la vía fiscal asturiana". En este caso, resaltó que las ventajas "llegarán este año a 120.000 personas". En total, si se suma el ahorro generado por la rebaja del IRPF y por las deducciones, se trataría de 133 millones. “Con la modificación de la tarifa del impuesto logramos un IRPF que consideramos el más progresivo de toda España y, por tanto, el más justo. Es decir: quien más tiene, más debe aportar y quien menos tiene, menos aporta”, explicó Peláez