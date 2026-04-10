La gijonesa María Teresa Méndez Bravo, nueva presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Asturias

La boticaria gijonesa María Teresa Méndez Bravo es la nueva presidenta electa del Colegio de Farmacéuticos de Asturias. Tras el cierre del plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones a la junta de gobierno, la mesa electoral ha anunciado este viernes la proclamación de los nuevos cargos que regirán la institución. Teresa Méndez releva en el cargo al también gijonés Alfredo Menéndez Antolín.

Al haberse presentado una única candidatura para los cargos generales, y conforme a los estatutos colegiales, la lista encabezada por María Teresa Méndez Bravo ha sido proclamada electa sin necesidad de votación. El equipo directivo se completa con Ignacio Migoya López como secretario; Ricardo Blasco García como tesorero; y Leticia Gómez de Segura Iriarte como vocal primera y vicepresidenta, y otros once vocales, farmacéuticos del medio rural y urbano de diferentes concejos a lo largo del Principado de Asturias.

Nuevo equipo

La mayoría de las vocalías de secciones especializadas han sido designadas de forma directa al contar con un único candidato por área. Son las siguientes:

Administraciones Públicas: Natalia Rilla Villar

Natalia Rilla Villar Alimentación: Covadonga López-Fanjul Álvarez

Covadonga López-Fanjul Álvarez Analistas: Pablo García Hernández

Pablo García Hernández Dermofarmacia: Cristina Braña Alonso

Cristina Braña Alonso Ejercientes en oficina de farmacia no propietarios: Janire Vega López

Janire Vega López Homeopatía y Plantas Medicinales: Ángela Moreno de la Campa

Ángela Moreno de la Campa Hospitales: Paula Raviña Fernández

Paula Raviña Fernández Oficinas de Farmacias: Graciela Morán García-Ciaño

Graciela Morán García-Ciaño Ortopedia: Rubén Sánchez Oyarzabal

El único proceso electoral que se llevará a cabo será para determinar el representante de la vocalía de Distribución, cargo para el que concurren dos candidatos: César Antuña León e Inés Mata Monedero.

La votación tendrá lugar el próximo domingo 10 de mayo de 2026, entre las 10.00 y las 18.00 horas. En este proceso podrán participar todos los farmacéuticos ejercientes en distribución según el censo electoral.

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La fecha de la toma de posesión de la nueva junta de gobierno se determinará tras la finalización del proceso electoral de la candidatura de Distribución.