José García Fanjul, nuevo decano del Colegio Oficial de Ingeniería Informática del Principado de Asturias

El Colegio Oficial de Ingeniería Informática del Principado de Asturias cuenta con una nueva Junta de Gobierno, que volverá a estar encabezada por José García Fanjul como decano. Se pone así fin al proceso electoral iniciado en febrero de este año.

Este será el tercer mandato de José García Fanjul al frente del Colegio, tras haber sido decano anteriormente en dos ocasiones, desde 2014 a 2018 y desde 2018 hasta 2022. Relevará en el cargo a David Pérez Pancho, quien ocupaba el decanato en funciones desde el mes de junio de 2025.

José García Fanjul es ingeniero en informática y doctor, profesor de la Universidad de Oviedo especializado en ingeniería del software, testing y calidad, es asimismo secretario del Consejo General de Ingeniería Informática, presidente del Consejo Asesor Tecnológico del Instituto Internacional de Tecnología y Derecho Digital y miembro del Observatorio de Integridad del Sector Público.

La Junta de Gobierno estará compuesta por Vicente Rodríguez Montequín y Cristina Merino como vicedecanos, Javier Sergio Vázquez como tesorero y Raquel Blanco como secretaria. Además, Enrique Riesgo, María Goitia, Francisco de Borja García, Alfonso Isidoro Dou y Mónica Freire ocuparán las vocalías, y Darío Álvarez será vocal suplente.

El nuevo decano, José García Fanjul, destaca la necesidad de estrechar aún más las excelentes relaciones entre los colegios oficiales del ámbito de la ingeniería informática, los colegios oficiales CITIPA y COIIPA, y de estos con el resto del hipersector informático de Asturias. Asimismo, buscará incrementar los esfuerzos para garantizar la defensa de la profesión y los derechos de todos los profesionales asturianos de la ingeniería informática.

Tras comunicar la nueva composición al Consejo General de Ingeniería Informática y al Gobierno del Principado de Asturias, la nueva Junta de Gobierno ha tomado posesión y ha iniciado su mandato celebrando su primera reunión para asentar los asuntos claves de esta etapa.

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El Colegio Oficial de Ingeniería Informática del Principado de Asturias lleva realizando su actividad desde 2001 y cuenta, en la actualidad, con más de 200 colegiados y colegiadas.