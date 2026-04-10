Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia, ingresa como académico del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés

La Sala de Vistas del Tribunal Constitucional acogió el solemne acto de ingreso de nuevos académicos en el Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, una cita marcada por la formalidad institucional y el reconocimiento a destacadas trayectorias profesionales en distintos ámbitos del saber. Entre los nuevos académicos figuran el ex ministro de Justicia (2020-20221) Juan Carlos Campo Moreno, magistrado del Tribunal Constitucional; Carmelo Nvono-Ncá, embajador de Guinea Ecuatorial en Francia; el historiador Christian Duverger; la ingeniera química Pilar María de Vicente y Trapiello; la empresaria Concepción de Rueda y Escardó; la registradora Virtudes Azpitarte García; el jurista Daniel San Martín Viscasillas; y Bartolomé Ribas Ozonas, doctor en Farmacia y licenciado en Medicina y Cirugía.

En el acto, presidido por el director presidente del Instituto, Manuel Luis Ruiz de Bucesta; la secretaria en funciones, Carolina Rius Alarcó; y el teniente general del Aire y director adjunto, Rubén García Servet, quedó patente el carácter solemne del evento, en el que se subrayó la vocación académica y el compromiso con el estudio histórico que caracteriza a la institución. Los nuevos académicos, situados en lugar preferente, escucharon el desarrollo del acto acompañados por Víctor Martínez Patón, responsable de relaciones institucionales del Instituto, encargado de ofrecer la réplica en nombre de la entidad. La ceremonia puso de manifiesto la diversidad y el prestigio de los perfiles incorporados, consolidando al Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés como un espacio de encuentro entre disciplinas y trayectorias, y reafirmando su papel en la promoción del conocimiento histórico y humanístico. La institución, con sede en Asturias, promueve el cultivo de las artes y la investigación, celebrando la llegada de nuevos estudiosos para aportar conocimiento y compromiso.