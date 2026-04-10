Limpiezas, empastes y extracciones de muelas gratuitos en Asturias: los requisitos que debes cumplir para entrar en el pionero plan bucodental de Salud

Radiografías, limpiezas, sellados, aplicaciones de flúor, empastes, tratamientos pulpares y hasta extracciones de dientes y muelas. Todo ello, gratuito. Es el pionero plan de salud bucodental en atención primaria que la Consejería de Salud del Principado ha comenzado a aplicar en más de 40 centros saniatrios de Asturias con una inversión de dos millones de euros. El programa, que ha permitido crear o duplicar 23 gabinetes, busca reforzar la prevención y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Salud ya ha enviado cartas a todos los beneficiarios.

¿A quién está dirigido?

Tanto a menores como adultos, aunque no de todas las edades. El plan abarca por primera vez este año a toda la población hasta los 18 años. Esta iniciativa ha ido creciendo progresivamente: hasta 2023 estaba dirigida a menores de entre 6 y 14 años, posteriormente se extendió a la población de 0 a 6 y ahora cubre todo el periodo hasta la mayoría de edad.

Pero en el programa también entran los mayores. En concreto, y como novedad, las personas nacidas en 1956. Con esta iniciativa, Asturias se ha convertido en la única comunidad autónoma que ofrece este servicio específico para esa franja de edad, con el objetivo de fomentar hábitos de higiene adecuados y detectar de forma temprana posibles patologías.

¿Qué incluye?

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ya ha comenzado a remitir las cartas de invitación para que la población diana pueda realizar una revisión completa, que incluye exploración clínica, cribado de cáncer oral, educación en higiene y un informe final con recomendaciones personalizadas.

A las personas usuarias se les ofrecen, además, cuando está indicado clínicamente, prestaciones como aplicaciones de flúor, radiografías, limpiezas, sellados, empastes, tratamientos pulpares o extracciones, todas ellas sin coste alguno. El programa no incluye ortodoncias, prótesis ni implantes.

"En el caso de los menores de 0 a 6 años, tanto si tienen dientes de leche como si aún se encuentran en proceso de erupción, es muy importante comprobar que la dentición temporal está brotando bien, observar cómo encajan y detectar cuanto antes los posibles problemas en la boca. Por ello, el objetivo es ayudar a instaurar hábitos saludables desde los primeros años de vida e identificar a tiempo cualquier necesidad preventiva", explica el Principado.