El macrocampus europeo liderado por la Universidad de Oviedo pasa el corte: la alianza Ingenium supera el pionero análisis externo de la Asociación Europea de Universidades

La alianza Ingenium se ha convertido esta semana en el primer consorcio internacional de universidades en superar un análisis externo, el Programa de Evaluación Institucional (IEP, por sus siglas en inglés) de la Asociación Europea de Universidades (EUA). El informe preliminar presentado este viernes destaca el alto potencial transformador de la alianza, al tiempo que identifica los principales retos que deberá abordar en su proceso de consolidación.

La evaluación destaca "la fuerte capacidad de cambio de la comunidad Ingenium" y el "aprendizaje colectivo acumulado durante sus primeros años de actividad". También subraya que la alianza se sustenta en "una sólida cultura de colaboración, confianza mutua y compromiso institucional", tres elementos que considera "clave" para su desarrollo futuro. Además, cree relevante que ya se estén desarrollando planes de transformación institucional en las universidades socias.

El informe realiza una serie de propuestas de mejora. Los evaluadores indican que "es necesario profundizar en su definición estratégica, reforzar las estructuras de gobernanza para la toma de decisiones y avanzar de un modelo basado en proyectos a otro de cooperación a largo plazo". También sugieren la necesidad de "crear indicadores que permitan medir el impacto de las acciones que se desarrollan en el conjunto en la alianza y en cada uno de los miembros".

En el ámbito académico, destacan el carácter "innovador y ambicioso" de la oferta educativa conjunta, que incluye programas, microcredenciales y nuevos formatos como los pathways, que comenzarán a ofertarse a partir del próximo curso académico. No obstante, reconocen las "dificultades en la gestión", derivadas de una normativa heterogénea en cada universidad integrante. En relación con la investigación, el análisis aconseja "avanzar en estructuras doctorales conjuntas y mecanismos de colaboración más consolidados".

Asimismo, la evaluación identifica otras oportunidades en la internacionalización. En este último ámbito, aboga por "promover la movilidad, reconocer adecuadamente la participación del personal y reforzar la dimensión intercultural como un objetivo académico explícito".

Por último, hace referencia a la importancia de crear "un ecosistema sólido alrededor de la propia alianza", en el que las universidades sean capaces de implicar en el proyecto tanto a entidades públicas como a empresas que generen un valor añadido.

Presentación de resultados

Este viernes el equipo evaluador presentó el informe oral preliminar con estas conclusiones, primero al rector Ignacio Villaverde y, a continuación, a la comunidad de la alianza, durante la última sesión de trabajo. Tras conocer el resultado, Villaverde reconoció que las recomendaciones "van en sintonía con el nuevo enfoque que hemos dado a la alianza, con las recientes líneas de financiación presentadas, con el plan de transformación y con el futuro reglamento Ingenium de la Universidad".

Desde la institución académica explican que, a diferencia de las acreditaciones o de los rankings, esta evaluación tiene "un carácter constructivo, orientado a la mejora de la gestión y de los procedimientos". El objetivo es "fortalecer" el liderazgo estratégico, la capacidad de gestión y una cultura interna de calidad. El informe definitivo estará listo en el plazo de dos meses y se publicará en el Registro Europeo de Calidad Universitaria. En el plazo de un año, se analizará el progreso del consorcio en base a las propuestas recogidas en este documento, que persigue su mejora pero que no tiene carácter vinculante.

La evaluación se ha estructurado en torno a cinco preguntas clave que recorren todas las áreas de actividad: qué visión persigue, cómo pretende alcanzar sus objetivos, cómo monitoriza su progreso, cómo asegura la calidad de su oferta educativa, investigadora y de servicios y cómo planea completar la transición desde una gestión basada en proyectos hacia la integración real y la cooperación sostenida.

Este Programa de Evaluación Institucional es el plan de evaluación por pares más reconocido de Europa para instituciones de educación superior desde hace más de 30 años. En este tiempo, ha realizado más de 460 evaluaciones en más de 50 países. Recientemente, ha ampliado su alcance a las alianzas de universidades europeas y la primera en participar de este nuevo marco ha sido Ingenium.

El consorcio que lidera la institución asturiana está integrado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe (Alemania), la Universidad de Medicina de Sofía (Bulgaria), la Universidad de Ciencias Aplicadas del Sudeste de Finlandia, la Universidad de Rouen-Normandía (Francia), la Universidad de Creta (Grecia), la Universidad Tecnológica de Munster (Irlanda), la Universidad Grabriele d'Annunzio de Chieti-Pescara (Italia), la Universidad Técnica Gheorghe Aschi de Iasi (Rumanía) y la Universidad de Skövde (Suecia).