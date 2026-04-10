Nueva escalada del precio del gasóleo en Asturias: el litro roza otra vez los dos euros, como antes de la rebaja del IVA

El precio medio del litro del gasóleo vuelve a rozar los dos euros en Asturias, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Una vez concluida la Semana Santa, el precio del diesel se ha disparado y casi iguala los niveles previos a la aplicación de la rebaja del IVA del 10%, aprobada por el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Irán.

Según los muestreos del Ministerio para la Transición Ecológica, el precio medio del litro de gasóleo A habitual se ha situado en Asturias en 1,949 euros, por lo que llenar el depósito de un turismo (55 litros) cuesta ahora una media de 107,19 euros. Además, cada vez son más las estaciones de servicio de la región en las que el precio del litro de diesel ya supera los dos euros. En la jornada de ayer eran más de 40 gasolineras.

Las subidas de los precios de los últimos días casi se han comido ya la rebaja del 10% en el IVA decretada por el Gobierno. El día previo a la aplicación de esa medida (el 21 de marzo), el precio medio del litro de gasoleo A era en Asturias de 1,993 euros y con la rebaja en vigor el precio medio llegó a bajar hasta 1,796 euros. En ese momento, llenar el depósito costaba 98,78 euros, 8,41 euros menos de lo que cuesta ahora tras las subidas de los últimos días que casi se han comido la rebaja.

La Comisión Europea no se opone a que los países de la UE rebajen temporalmente los impuestos al combustible para aliviar el encarecimiento provocado por la guerra en Oriente Medio, pero recuerda que no se trata de una medida selectiva enfocada en los más afectados y pide vigilar el impacto que tendrá sobre las arcas públicas.

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Preguntado por esas advertencias, el vicepresidente primero Carlos Cuerpo indicó ayer que "Bruselas es consciente" de que las medidas adoptadas por España son "de carácter temporal" y que, si al final es necesaria una prórroga para seguir apoyando a hogares y empresas, las medidas se pueden ajustar.