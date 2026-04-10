Nueva escalada del precio del gasóleo en Asturias: el litro roza otra vez los dos euros, como antes de la rebaja del IVA
Las subidas de los precios de los últimos días se comen el recorte del IVA del 10% que decreró el Gobierno para amortiguar los efectos de la guerra en Irán
El precio medio del litro del gasóleo vuelve a rozar los dos euros en Asturias, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Una vez concluida la Semana Santa, el precio del diesel se ha disparado y casi iguala los niveles previos a la aplicación de la rebaja del IVA del 10%, aprobada por el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Irán.
Según los muestreos del Ministerio para la Transición Ecológica, el precio medio del litro de gasóleo A habitual se ha situado en Asturias en 1,949 euros, por lo que llenar el depósito de un turismo (55 litros) cuesta ahora una media de 107,19 euros. Además, cada vez son más las estaciones de servicio de la región en las que el precio del litro de diesel ya supera los dos euros. En la jornada de ayer eran más de 40 gasolineras.
Las subidas de los precios de los últimos días casi se han comido ya la rebaja del 10% en el IVA decretada por el Gobierno. El día previo a la aplicación de esa medida (el 21 de marzo), el precio medio del litro de gasoleo A era en Asturias de 1,993 euros y con la rebaja en vigor el precio medio llegó a bajar hasta 1,796 euros. En ese momento, llenar el depósito costaba 98,78 euros, 8,41 euros menos de lo que cuesta ahora tras las subidas de los últimos días que casi se han comido la rebaja.
La Comisión Europea no se opone a que los países de la UE rebajen temporalmente los impuestos al combustible para aliviar el encarecimiento provocado por la guerra en Oriente Medio, pero recuerda que no se trata de una medida selectiva enfocada en los más afectados y pide vigilar el impacto que tendrá sobre las arcas públicas.
Preguntado por esas advertencias, el vicepresidente primero Carlos Cuerpo indicó ayer que "Bruselas es consciente" de que las medidas adoptadas por España son "de carácter temporal" y que, si al final es necesaria una prórroga para seguir apoyando a hogares y empresas, las medidas se pueden ajustar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa