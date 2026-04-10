Una pakistaní que sueña con ser diseñadora de moda y otras historias de superación de alumnos asturianos: los 61 estudiantes "extraordinarios" premiados por el Principado

"Seguiré trabajando para merecer este galardón". Fue la frase que la pakistaní Brakhna Khan pronunció al recoger, por su ejemplo de esfuerzo personal, un premio extraordinario, concedido por la Consejería de Educación a 61 estudiantes en ocho categorías. La joven llegó a Asturias en 2024. Este viernes, ante un escenario repleto de gente, contó su historia en un castellano perfecto adquirido en menos de dos años. "Llegar a aquí fue muy difícil, cambié de idioma, educación, cultura y costumbres", explicó la joven, que le dedicó el premio a su familia y a sus compañeros del IES Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero por haberla "ayudado tanto desde el principio". Reconoce que el hecho de que el Principado se haya fijado en su trayectoria supone "un gran honor", y espera "seguir a la altura" para poder cumplir su sueño de ser diseñadora de moda.

Es una de las 61 historias que hay detrás de los premios extraordinarios, que ponen de relieve no solo sus buenos resultados académicos, sino también sus historias de esfuerzo, constancia y superación personal.

En la ceremonia, celebrada en el teatro de La Laboral de Gijón, se entregaron los premios al esfuerzo personal en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), al rendimiento académico en ESO, los premios extraordinarios de Bachillerato, los ganadores del concurso hispanoamericano de ortografía, los premios extraordinarios del alumnado de Enseñanzas Artísticas Profesionales, los de Enseñanzas Artísticas Superiores, los premios extraordinarios de FP de grado superior, y los premios extraordinarios al conocimiento de la Lengua Asturiana y del Eonaviego.

En esta última categoría, el premiado Jonás Gutiérrez Canella reivindicó el valor del asturiano y quiso resaltar la necesidad de "asegurar su futuro entre las nuevas generaciones". Por el escenario de La Laboral fueron desfilando todos los galardonados, pero tan solo uno de cada categoría fue el encargado de dirigirse al público. El gijonés Javier González Sánchez, Premio Extraordinario de Bachillerato, expresó su deseo de "devolverle a Asturias todo lo recibido y contribuir a que la región sea una tierra de oportunidades". Por su parte, Jimena Vega García, premiada en el concurso hispanoamericano de ortografía, destacó la importancia de la lectura como "base del conocimiento y la comunicación".

Todos ellos, agradecidos, explicaron el motivo que los llevó a estar donde están. Marcos Santiago Menéndez, premio al rendimiento académico, recordó que "el esfuerzo no es cosa de un solo día" y que las notas "no definen el aprendizaje". En enseñanzas artísticas, Pedro Manuel Fernández Valera subrayó el "poder de la música para emocionar", mientras que Sara Manzano, premiada en enseñanzas artísticas superiores, puso el foco en "la pasión como motor de las carreras creativas".

También hubo cabida para la Formación Profesional. Álvaro Álvarez González pidió "seguir reforzando este ámbito educativo, clave para el desarrollo económico y social". Todos ellos tuvieron hoy un espacio para agradecer y reivindicar el esfuerzo como motor de la educación en Asturias.

"El porvenir de Asturias está en vuestras manos"

El acto estuvo presidido por el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien recalcó la importancia de la Educación y celebró que este curso escolar cuenta con el "mayor presupuesto de su historia, con casi 900 millones de euros". "Hemos atravesado momentos difíciles, pero tras la huelga del año pasado conseguimos reforzar los cimientos de la Educación", aseguró.

El presidente incidió en la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y animó a los jóvenes a seguir formándose: "El porvenir de Asturias está en vuestras manos". Junto a él, estuvieron presentes el presidente de la Junta General, Juan Cofiño; la Consejera de Educación, Eva Ledo; la directora general de Inclusión, Dolores Bueno, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro.

Ledo fue la encargada de felicitar a todos los ganadores y de dar también la enhorabuena a sus familias y profesores: «Gracias por sostener y apoyar a vuestros 'niños', que son el futuro». La consejera de Educación definió a los premiados como los "protagonistas del día" en un acto "entrañable". En su discurso, incidió en que la excelencia no es solo cuestión de resultados, sino de disciplina, constancia y curiosidad. Ledo destacó que los estudiantes representan una generación capaz de pensar y crear, y recordó que la excelencia "es un camino que se recorre paso a paso". También tuvo palabras de reconocimiento para las familias, por su apoyo constante, y para el profesorado, cuya labor deja "una huella imborrable". Además, reafirmó el compromiso del Gobierno asturiano con una educación inclusiva y de calidad, que permita formar a los profesionales que necesita la comunidad.

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La ceremonia concluyó con un mensaje común: estos premios no son un punto final, sino el inicio de nuevos caminos. Más allá de las calificaciones, se reconoció el esfuerzo, la resiliencia y la humanidad de una generación llamada a construir el futuro de Asturias.