"Reservaron 50 personas y fallaron 20": las "reservas fantasma" (y otras pesadillas) en los restaurantes asturianos que les está llevando a tomar medidas

A la cocinera Mari Fernández no se le olvida un día en pleno verano del año pasado. Tenía su establecimiento, Mesón Centro, en Puerto de Vega (Navia), completo para la hora de las comidas: 50 reservas. «Me fallaron 20 personas», cuenta con amargura a LA NUEVA ESPAÑA. Cansada de ser víctima del denominado «no show» –no presentarse en inglés–, esta pasada Semana Santa se animó a pedir el número de tarjeta de crédito como garantía para hacer la reserva: «No faltó nadie, todo un alivio. Que no se te presenten casi la mitad de las mesas a un servicio es una faena grande».

Así las cosas, tiene claro que seguirá pidiendo la tarjeta de crédito como aval para reservar, al menos en temporada alta: «Tengo un sistema que te permite adaptarlo sobre la marcha, ahora lo tengo quitado, pero en cuanto llegue el verano lo volveré poner. Yo no doblo las mesas y las ausencias me lo hacen pasar mal. Lamento que paguen justos por pecadores, pero tuve que tomar cartas en el asunto».

La patronal Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) ha abierto de nuevo el melón de las «reservas fantasmas», un debate que lleva latente en el sector ya desde hace unos años, tras constatar que en esta última Semana Santa casi una mitad de los hosteleros asturianos sufrieron este problema y se ha comprometido a buscar una fórmula que evite un fenómeno que va al alza.

En las sidrerías de Crivencar-Tierra Astur, con negocios en varios puntos de Asturias, no sufren mucho las reservas fantasma, tanto por el sistema que tienen para hacerlas, con muchas limitaciones, como por la facilidad para cubrir plazas libres sobre la marcha, explica el director de marketing y comunicación, Juan Carlos Martínez. Ahora bien, sí padecen otra fenómeno no menos problemático: «Reservan para 20 a cenar y luego aparecen 10... Esa variación de grupos a última hora sí que la sufrimos», describe Martínez.

Daño infravalorado

«La gente infravalora el daño que supone llegar a comer o cenar menos de las plazas que han reservado», opina Mónica Quirós, al frente con su familia de La Cava de Floro, en Oviedo. «Se da con frecuencia. Reservan para diez y son capaces de llegar cuatro o cinco menos. Eso hace daño. No hablamos de que falle una persona, sino de una cantidad que sí altera».

Saben bien en la familia Quirós, unos veteranos el sector de la hostelería en Asturias, los problemas que genera también el «no show», aunque sea sin mala intención: «En una ocasión tuvimos paralizado prácticamente todo el comedor. Nos reservaron aquí, pero resulta que había otro que se llamaba de forma similar, algo de Floro, por Lena, que es al que fue el grupo. Y aquí pues nadie apareció».

Unos de los primeros en pedir tarjeta de crédito para reservar en Asturias fue Casa Gerardo, el estrella Michelin de Prendes (Carreño). «Ahora controlamos mucho. Pero hace años, cuando no había tarjeta ni registro informático, había días bastante jodidos en los que podían fallar varias mesas», relata Marcos Morán. "Bien es cierto que eran épocas donde había clientes que venían sin reserva y podías compensar y llenar los huecos vacíos. Pero ahora nadie viene sin reserva, es imposible. Y al que genera dudas no le garantizamos la reserva».

Asegura el cocinero que imponer un cargo al comensal que se ausenta no ha supuesto gran problema, «toda la gente ha entendido bien el registro de la tarjeta». Porque hay muchos hosteleros con un ticket medio que tienen miedo ahuyentar a la clientela si se le pide el número o un abono previo. «Hay que quitarse ese miedo», defiende Morán.

Los hay que sin pedir la tarjeta también se curan en salud, como Raúl Menéndez, de la sidrería Feudo Real y La Antoxana de Grado. Aprendió a base de sufrir. Una de las últimas veces, la pasada fiesta de Comadres: «Nos dejó colgados una mesa de 15 personas». Ahora se dedica a llamar a todos los que han reservado antes para asegurarse la presencia.