El PP endurece su ofensiva por el demoledor informe del "caso Cerredo" y apunta a Barbón: "Debe dimitir"

La ofensiva del Partido Popular, principal partido de la oposición, contra Adrián Barbón tras el informe de la Inspección General de Servicios que pone a descubierto las deficiencias del Servicio de Minas sube de intensidad, mientras en el Gobierno asturiano defienden haber dado un "ejemplo de transparencia". "El informe se ha hecho de manera rigurosa e independiente. Pretendíamos la búsqueda de la verdad y sin ninguna duda en este informe aflora mucha información", insistió este viernes la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. Mientras, la vicealcaldesa y portavoz del PP de Gijón, Ángela Pumariega, se mostró completamente tajante: Barbón debe "dimitir".

Pumariega apuntó este viernes directamente al presidente del Principado como responsable del terremoto que afecta a la gestión minera, después de que el portavoz del gobierno de coalición de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), saliese el jueves públicamente exigiendo la salida de Nieves Roqueñí de El Musel. Roqueñí fue consejera de Industria en la etapa analizada por el informe que ensombrece sus años de gestión del departamento de minería. "El PP comparte, como no puede ser de otra manera, las declaraciones del portavoz de Foro, pero creemos que el análisis tiene que ir más allá", afirmó la vicealcaldesa. En su opinión, "no hace falta incidir en poner calificativos a la gestión de Roqueñí en el caso Cerredo y en el incendio de Cogersa, o a sus primeras decisiones en el Puerto, porque todo eso es público y se califica por sí solo".

Cuestión aparte, dijo, es "por qué la persona que la puso en todos sus cargos, que es Adrián Barbón, no asume de una vez la responsabilidad política de haber elegido a las personas que han protagonizado esa gestión en la minería". Al presidente regional lo acusó también de "premiar", incluso, a Roqueñí con "sucesivos ascensos, el último a la Autoridad Portuaria". Para Pumariega es "evidente que, con esas decisiones, el líder socialista y presidente del Principado está avalando la actuación de las personas que él ha designado. Y, por tanto, lo que tiene que hacer es cesar a esas personas, empezando por Roqueñí, y acto seguido dimitir él".

Desde las filas populares, también el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se pronunció sobre todo lo que está rodeando al informe, encargado tras el accidente de Cerredo en el que perdieron la vida cinco personas. "Alguien tiene que ser responsable de cinco muertes. O sea, no puede marcharse de rositas todo el mundo. Son cinco personas fallecidas por cometer ilegalidades, porque fue un accidente impensable, era una mina cerrada que estaban explotando, sacando dinero de ella. Se sabía perfectamente, había denuncias y alguien tiene que ser responsable", sentenció.

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, llevará la ofensiva popular a la Junta General del Principado la próxima semana. Después de que Barbón rechazase comparecer en un Pleno monográfico que él mismo reclamó, la oposición aprovechará la sesión de control habitual para ponerle contra la espada y la pared. Por un lado, los populares le preguntarán si cree "que el siniestro se podría haber evitado si su administración no hubiese actuado de manera negligente". Más allá irá Carolina López, de Vox, quien requerirá al Presidente que aclare si asume las responsabilidades que se derivan del informe sobre el funcionamiento del Servicio de Minas.

Las decisiones, tras el fin de las investigaciones

Mientras tanto en el Gobierno de Barbón siguen defendiendo su gestión de la crisis minera. La vicepresidenta, Gimena Llamedo, insistió este viernes en que la inspección sobre Minas fue "rigurosa" e "independiente", y recordó que esta fue encargada por el propio Adrián Barbón. "Algo que no ocurre en otras comunidades autónomas cuando aparecen situaciones como esta", señaló.

Recordó, además, que el informe incluye once recomendaciones que el Ejecutivo regional ha "hecho propias" y, a mayores, "el propio Presidente ha puesto en marcha, no solo algunas de estas recomendaciones, sino nuevas medidas que van encaminadas a seguir ahondando, a seguir buscando respuestas". En este sentido, remarcó que se han abierto tres nuevas investigaciones e insistió en que cuando se tenga toda la información disponible "será el momento de tomar decisiones".

"Desde el Gobierno de Asturias hemos trasladado en numerosas ocasiones el dolor de la pérdida de lo ocurrido en Cerredo y todo el afecto a las familias. Hacemos este informe para mejorar los procedimientos, para buscar todas las respuestas que se llevan buscando durante un año", concluyó