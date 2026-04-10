Un proyecto de ayuda psicológica a menores con cáncer en Asturias recibe una ayuda de Mutua Madrileña

La Fundación Mutua Madrileña entregó ayer las ayudas a proyectos de acción social para entidades sin ánimo de lucro, cuya convocatoria ha cumplido la decimocuarta edición.

Uno de los programas corresponde a Galbán, asociación asturiana de Familias de Niños con Cáncer, cuya iniciativa está enfocada a mejorar la calidad de vida de menores afectados por esta enfermedad y sus familiares.

El proyecto se centra en "la prevención y el tratamiento de secuelas psicológicas y neuropsicológicas, así como en el apoyo a la integración social y educativa de los niños y adolescentes con cáncer", subraya Mutua Madrileña. En concreto, proporciona atención psicológica y neuropsicológica gratuita a los menores y a sus familias. Para ello, ofrece terapias individuales y grupales adaptadas, al tiempo que desarrolla actividades complementarias, como musicoterapia y arteterapia, logopedia, actividades de ocio y tiempo libre y rehabilitación neuropsicológica.

Respaldo a colectivos vulnerables

Mutua Madrileña apoya con un millón de euros la puesta en marcha de 32 nuevas iniciativas sociales de ONG españolas, que se desarrollarán dentro y fuera de nuestras fronteras. El acto de entrega de estas ayudas ha estado presidido por Pedro Rollán, presidente del Senado, que ha estado acompañado de Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua y su fundación.

Con estas ayudas, la Fundación Mutua Madrileña pretende ayudar a impulsar proyectos que contribuyan a mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de vida de diversos colectivos vulnerables tanto en España como en países en vías de desarrollo.

Los 32 proyectos seleccionados se enmarcan en las seis categorías establecidas en la convocatoria: integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social, apoyo a personas con discapacidad, ayuda a la infancia con problemas de salud y/o en riesgo de exclusión, iniciativas para apoyar a víctimas de violencia de género y trata, ayuda a personas mayores y personas sin hogar, y cooperación al desarrollo. En total, los 32 proyectos beneficiarán de forma directa a alrededor de 23.000 personas.

"Una declaración de valores"

El presidente del Grupo Mutua y su fundación, Ignacio Garralda, señaló en su intervención que la entrega de estas ayudas “es una declaración de valores". Garralda añadió que la acción social constituye "una inversión en el futuro" y que la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad civil "es el camino más sólido hacia una sociedad cohesionada y resiliente”.

Por su parte, Pedro Rollán, presidente del Senado, afirmó que “actos como este marcan la diferencia y realmente merecen la pena". Y agregó: "En este mundo cambiante, que alguien te tienda la mano, te atienda y te acompañe nos permite a todos reconfortarnos con la sociedad”.

Noticias relacionadas

En el acto, además de los proyectos beneficiarios de la Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos Sociales, también se ha entregado el reconocimiento a los ganadores de los Premios al Voluntariado Universitario, que distinguen iniciativas solidarias puestas en marcha por estudiantes junto a ONG; y se ha hecho mención a las cuatro entidades beneficiarias de la recaudación íntegra obtenida con los conciertos organizados en 2025 por la Fundación Mutua Madrileña.