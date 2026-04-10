Los trabajadores de la mina de Vega de Rengos negociarán con la empresa para intentar evitar los despidos

Los trabajadores de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, cuya actividad lleva paralizada desde el pasado mes de noviembre tras un accidente en el que perdieron la vida dos personas, intentarán negociar con la empresa, Tyc Narcea, para que “aguante lo máximo posible” antes de comenzar a recortar personal.

La pretensión de la plantilla de comenzar con las labores de mantenimiento y realizar lo que se denomina “ahorcamiento” de la rampa en la zona del derrumbe deberá esperar por el momento. El director general de Energía y Minería, Javier Cueli, les trasladó este viernes que, si bien el permiso depende del Principado, este está supeditado a que el Instituto de Transición Justa (ITJ) permita finalmente ejecutar el Proyecto de Explotación Subterránea.

“Es un tema complejo, pero es cierto que, si entre la empresa y el ITJ no hubiese acuerdo, por decirlo de una manera, probablemente el proyecto de ‘ahorcamiento’ carecería de sentido”, explicó Cueli.

La concesión del permiso para continuar con la actividad minera en Cangas del Narcea dependerá de si empresa e ITJ alcanzan un consenso sobre la devolución de las ayudas que la anterior propietaria de la explotación de Vega de Rengos recibió para el cierre de la mina. Desde Tyc Narcea defienden que su proyecto es “independiente jurídica, técnica y económicamente” de cualquier unidad de producción incluida en el plan de cierre.

Aunque Cueli no trasladó certezas a los trabajadores en cuanto a plazos, sí afirmó que desde el Principado van a intentar que en el ITJ sean “lo más ágiles posibles”, y confía en que así sea. Además, aseguró que en caso de que exista acuerdo entre las partes, desde la Consejería trabajarán con la “mayor celeridad” para poner cuanto antes en marcha el proyecto de explotación.

Actualmente, en Vega de Rengos hay catorce trabajadores en labores de mantenimiento y, el resto de la plantilla está en un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) desde febrero y con la amenaza de que pronto podría haber despidos. La empresa les había dado hasta mayo para comenzar a tomar decisiones.

Los trabajadores han convocado una manifestación para el próximo jueves en Oviedo, que se iniciará en la estación de tren y finalizará frente a Delegación de Gobierno, para exigir al Instituto de Transición Justa una pronta solución que garantice el futuro de la explotación.