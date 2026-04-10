Tres trabajadores de telefonía, trece toneladas de cable robado y 31.000 euros de beneficio: la trama de venta ilegal en Asturias que deja un detenido y dos investigados

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a un hombre e investiga a otro por el robo continuado de cable de cobre. La operación ha destapado una trama en la que tres trabajadores habrían sustraído más de trece toneladas de material desde junio del año pasado, obteniendo cerca de 31.000 euros. Dos de los implicados ya han pasado a disposición judicial y un tercero está identificado, pero no localizado.

La investigación empezó en febrero, cuando la Guardia Civil de Langreo inició una investigación tras detectar la venta de cobre de origen sospechoso procedente de una empresa de reciclaje de Siero. Durante la inspección de la misma, los agentes observaron una furgoneta con una gran cantidad de cable, lo que levantó sospechas.

El material procedía de trabajos de retirada de cable de telefonía, sustituidos por fibra óptica. El conductor del vehículo aseguró que tenía permiso para vender los 1.202 kilos que transportaba, conocidos como "cable 50%", que se refiere al cable de cobre de telefonía.

Sin embargo, la Guardia Civil descubrió que no actuaban solo dentro de la legalidad. Los implicados, empleados de empresas subcontratadas, aprovechaban su acceso para retirar también cable de zonas donde no tenían autorización.

Su forma de actuar consistía en cumplir con el trabajo legal en las áreas asignadas, pero, además recogían cable en otras zonas y lo vendían por su cuenta en centros de reciclaje. Los agentes han identificado un total de 43 ventas ilegales, con 13.391 kilos de cobre sustraído desde junio del año pasado.

El 27 de marzo se investigó a un hombre de 53 años, vecino de Gijón. Días después, el 6 de abril, fue detenido otro hombre de 49 años, vecino de Albacete. Ambos están acusados de delitos de hurto, uno de ellos de forma continuada.

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El caso está ahora en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Castropol.