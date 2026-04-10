La UE renueva como proyecto clave la planta de hidrógeno de Aboño
EDP premia dos iniciativas asturianas para reciclar aparatos eléctricos y reutilizar baterías
El proyecto del grupo energético EDP para establecer una planta de hidrógeno renovable en su complejo de Aboño (que la compañía denomina "Asturias H2 Valley") sigue siendo considerado Proyecto de Interés Común (PIC) por parte de la Unión Europea, que acaba de actualizar la lista de iniciativas prioritarias para la transición ecológica del continente.
En noviembre de 2023, la UE incluyó el proyecto de hidrógeno en Aboño dentro la lista de los PIC, lo que le otorga preferencia para acceder a subvenciones. En concreto, a EDP se le han preconcedido 78 millones de euros para financiar una inversión que sumará 169 millones.
La UE acaba de actualizar la lista de los PIC y en el documento, publicado ayer, sigue figurando el "Asturias H2 Valley".
No obstante, desde EDP aún no han concretado cuándo empezarán a desarrollar el proyecto por las dudas que aún existen sobre la rentabilidad económica del hidrógeno verde.
Solidaridad
Por otro lado, la Fundación EDP entregó ayer en Oviedo los premios "Energía Solidaria 2025-2026", que distinguen doce proyectos realizados en distintas partes de España para fomentar la transición energética y, al mismo tiempo, el empleo en colectivos vulnerables.
Dos de las iniciativas son asturianas: Riquirraque Emaús, dedicado al reciclaje de aparatos eléctricos; y "Pilapolos", un proyecto de la empresa 7R Servitec para la recuperación de baterías y dispositivos electrónicos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa