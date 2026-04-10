La UE renueva como proyecto clave la planta de hidrógeno de Aboño

El proyecto del grupo energético EDP para establecer una planta de hidrógeno renovable en su complejo de Aboño (que la compañía denomina "Asturias H2 Valley") sigue siendo considerado Proyecto de Interés Común (PIC) por parte de la Unión Europea, que acaba de actualizar la lista de iniciativas prioritarias para la transición ecológica del continente.

En noviembre de 2023, la UE incluyó el proyecto de hidrógeno en Aboño dentro la lista de los PIC, lo que le otorga preferencia para acceder a subvenciones. En concreto, a EDP se le han preconcedido 78 millones de euros para financiar una inversión que sumará 169 millones.

La UE acaba de actualizar la lista de los PIC y en el documento, publicado ayer, sigue figurando el "Asturias H2 Valley".

No obstante, desde EDP aún no han concretado cuándo empezarán a desarrollar el proyecto por las dudas que aún existen sobre la rentabilidad económica del hidrógeno verde.

Solidaridad

Por otro lado, la Fundación EDP entregó ayer en Oviedo los premios "Energía Solidaria 2025-2026", que distinguen doce proyectos realizados en distintas partes de España para fomentar la transición energética y, al mismo tiempo, el empleo en colectivos vulnerables.

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Dos de las iniciativas son asturianas: Riquirraque Emaús, dedicado al reciclaje de aparatos eléctricos; y "Pilapolos", un proyecto de la empresa 7R Servitec para la recuperación de baterías y dispositivos electrónicos.