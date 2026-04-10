Unicaja prevé otro ejercicio récord a pesar de las turbulencias

Unicaja prevé un nuevo ejercicio récord pese a las turbulencias en los mercados y reafirma su proyecto en solitario, tras la absorción del banco de origen asturiano Liberbank.

El consejero delegado, Isidro Rubiales, señaló en su discurso en la junta general de accionistas que se mantiene el objetivo de alcanzar los 1.900 millones de euros de beneficio acumulado entre 2025 y 2027, y de "hacer un banco rentable con un proyecto independiente".

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La junta aprobó, a iniciativa de la Fundación Bancaria Unicaja, el nombramiento como consejeras dominicales de María Nieves García Santos y de María Isabel Martínez Torre-Enciso, y la reelección de Miguel González Moreno y José Ramón Sánchez Serrano. También aprobó un dividendo complementario de 274 millones de euros.